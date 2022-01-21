Общество

На сайте «ТНС энерго» открыт раздел о микрогенерации электроэнергии

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На сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области размещен новый раздел «Информация для владельцев объектов микрогенерации».

Раздел создан для клиентов, уже имеющих или планирующих оборудовать объект микрогенерации (солнечные панели, ветряные установки и др.) для собственных бытовых или производственных нужд, а также в целях продажи электроэнергии.

В новом разделе собрана основная информация по теме микрогенерации: нормативно-правовые акты, описание условий и порядка заключения договора, контактные данные специалистов компании для консультаций.

Напомним, в марте 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, которые позволили физическим и юридическим лицам, владеющим объектами микрогенерации, присоединяться к общей сети и продавать излишки произведенной энергии.

Благодаря этому у потребителей появилась возможность не только сократить расходы за счет выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса.

На территории Пензенской области уже действуют несколько договоров купли-продажи электроэнергии между «ТНС энерго Пенза» и владельцами объектов микрогенерации.

Более подробно ознакомиться с информацией по данной теме можно на сайте компании penza.tns-e.ru в разделе «Договор энергоснабжения / «Информация для владельцев объектов микрогенерации».

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