В Пензенской области план по диспансеризации выполнили на 80%

20.01.2022 | 09:43

В 2021 году в Пензенской области не выполнили план по диспансеризации. Ее прошли 188 тыс. граждан, что составило 78,3% от общего числа застрахованных, которых предполагалось обследовать за 12 месяцев.

«Профилактические медицинские осмотры проведены 70 тысячам взрослых, что составляет 48,9% от годового плана. Более 177 тысяч несовершеннолетних проверили свое здоровье в ходе медицинских профосмотров», - уточняется на сайте регионального ТФОМС.

Также в рамках диспансеризации обследовали детей-сирот: 1 639 усыновленных или удочеренных и 1 087 пребывающих в стационарных учреждениях.

Одной из причин, по которой плановые показатели не были достигнуты, стала приостановка профилактических осмотров. В течение ноября их не проводили, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница города, которая «прошла» диспансеризацию без визитов в поликлинику. Об успешном завершении якобы состоявшегося обследования она узнала на сайте госуслуг.