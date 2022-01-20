Общество

В Пензенской области план по диспансеризации выполнили на 80%

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В 2021 году в Пензенской области не выполнили план по диспансеризации. Ее прошли 188 тыс. граждан, что составило 78,3% от общего числа застрахованных, которых предполагалось обследовать за 12 месяцев.

«Профилактические медицинские осмотры проведены 70 тысячам взрослых, что составляет 48,9% от годового плана. Более 177 тысяч несовершеннолетних проверили свое здоровье в ходе медицинских профосмотров», - уточняется на сайте регионального ТФОМС.

Также в рамках диспансеризации обследовали детей-сирот: 1 639 усыновленных или удочеренных и 1 087 пребывающих в стационарных учреждениях.

Одной из причин, по которой плановые показатели не были достигнуты, стала приостановка профилактических осмотров. В течение ноября их не проводили, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница города, которая «прошла» диспансеризацию без визитов в поликлинику. Об успешном завершении якобы состоявшегося обследования она узнала на сайте госуслуг.

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