В Пензе заговорили о комплексной застройке Райков

20.01.2022 | 18:15

«Будет расширение улицы Пушкина, которое будет включать в себя пешеходный бульвар - по ширине примерно такой же, как сквер Пушкина, - и выйдет на набережную, где мы завершим реконструкцию», - сообщила и. о. начальника Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Татьяна Жукова.

Чиновники из Пензы и столичные гости обсудили, каким в будущем должен стать город на Суре. Речь шла не только о сносе старых домов на улице Пушкина. В областном центре выделили пять зон, в которых предполагают вести комплексную застройку. Это районы улиц Измайлова, Ново-Казанской, Карпинского, Пожарского и центр - на последнем участке работы уже стартовали.

На территориях стоят не только частные, но и многоквартирные дома. Людей оттуда собираются расселять.

Участники встречи рассмотрели микрорайон, который пензенцы знают как Райки.

«Должен получиться очень интересно, причем, может быть, мы не просто его плотно застроим многоэтажной застройкой, а будет разноэтажная застройка - от четырех этажей, шести. Будут созданы рекреационные зоны», - сообщил главный архитектор Пензенской области Александр Итальянцев.

Сроки реновации не называются - это пока только планы. Гостья из столицы рассказала, что в 2021 году вся страна приступила к реализации большого проекта по комплексному развитию территорий.

«Эта программа призвана не просто обновлять жилой фонд, но и создавать благоустроенную среду, влиять на расселение жителей из ветхого фонда в ускоренных темпах, заниматься развитием застроенных территорий. Благодаря этому механизму, который внесен в Градостроительный кодекс Российской Федерации, по всей стране, в том числе и в Пензе, запускаются пилотные территории», - пояснила директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России Марина Синичич.

Программа подразумевает, что одновременно с вводом жилья в эксплуатацию будут строиться школы, садики, инженерные сети, а также станет улучшаться ситуация с транспортом.