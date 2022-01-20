Общество

В Пензе заговорили о комплексной застройке Райков

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«Будет расширение улицы Пушкина, которое будет включать в себя пешеходный бульвар - по ширине примерно такой же, как сквер Пушкина, - и выйдет на набережную, где мы завершим реконструкцию», - сообщила и. о. начальника Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Татьяна Жукова.

Чиновники из Пензы и столичные гости обсудили, каким в будущем должен стать город на Суре. Речь шла не только о сносе старых домов на улице Пушкина. В областном центре выделили пять зон, в которых предполагают вести комплексную застройку. Это районы улиц Измайлова, Ново-Казанской, Карпинского, Пожарского и центр - на последнем участке работы уже стартовали.

На территориях стоят не только частные, но и многоквартирные дома. Людей оттуда собираются расселять.

Участники встречи рассмотрели микрорайон, который пензенцы знают как Райки.

«Должен получиться очень интересно, причем, может быть, мы не просто его плотно застроим многоэтажной застройкой, а будет разноэтажная застройка - от четырех этажей, шести. Будут созданы рекреационные зоны», - сообщил главный архитектор Пензенской области Александр Итальянцев.

Сроки реновации не называются - это пока только планы. Гостья из столицы рассказала, что в 2021 году вся страна приступила к реализации большого проекта по комплексному развитию территорий.

«Эта программа призвана не просто обновлять жилой фонд, но и создавать благоустроенную среду, влиять на расселение жителей из ветхого фонда в ускоренных темпах, заниматься развитием застроенных территорий. Благодаря этому механизму, который внесен в Градостроительный кодекс Российской Федерации, по всей стране, в том числе и в Пензе, запускаются пилотные территории», - пояснила директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России Марина Синичич.

Программа подразумевает, что одновременно с вводом жилья в эксплуатацию будут строиться школы, садики, инженерные сети, а также станет улучшаться ситуация с транспортом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На территориях стоят не только частные, но и многоквартирные дома. Людей оттуда собираются расселять.
В Зарю или Чистые пруды?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь шла не только о сносе старых домов на улице Пушкина.
Эти дома никому не мешают,относятся к одноэтажной застройке и не портят облик местности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На территориях стоят не только частные, но и многоквартирные дома. Людей оттуда собираются расселять.
Какие там многоквартирные дома?

Гость||

Москвичи приехали о глупых буртасах позаботиться.Лопату каждому в зубы и говно убирать в общаге на Литвинова,19.Твари.

Гость||

Район не самый лучший в плане транспортной доступности и рельефа местности. впрочем следовало ожидать, что и на эту территорию рано или поздно позарятся с многоэтажной застройкой.

Гость||

Застроить хотят человйниками-новоделами из дерьма! Спааааасиииибоооо , благодетели, гореть вам в аду до 7го колена!

Гость||

Чёт чинуши в этих пилотных проектах не участвуют, а усе больше коттеджики за городом строят, а людей в холобудины из бетона с утеплителем в пласте хотят загнать, чтоб до пенсии не дожили, заботливые наши!

Гость||

Столичные гости пусть в столице застраивают, а не в Пензе пилят бюджет и откатывают.

Гость||

«Людей оттуда собираются расселять»

А люди что, согласны расселиться? Или как с кур кодами?

Гость||

С Васей Пески расселяли,сейчас Райки,все нервы людям потрепали.жить теперь как на пороховой бочке,расселют-не расселют.

Гость||

Бла бла бла. Все для народа!

Гость||

А когда памятник Христу поставят?

Гость||

Посылать их куда следует! Пусть сами в зарю едут, а лучше на Колыму, им там самое место!

Имя: Гость
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