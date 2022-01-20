Общество

В Пензе начали разбирать главную елку города

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Настала пора попрощаться с главной новогодней елкой Пензы. На площадь Ленина прибыли сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Задание - разобрать объект до основания. Демонтаж искусственного праздничного дерева проводится в обратном порядке. Все начинается с иллюминации.

«Снимем гирлянды, после - игрушки, ветки, потом разберем металлическую конструкцию. До конца месяца все упакуем, отвезем в парк Белинского, положим на склад», - рассказал энергетик МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Ухватов.

25-метровая елка хорошо показала себя и в этом новогоднем сезоне. Огни сияли, снежинки светились, стробоскопы работали, ничего не сломалось и не перегорело.

Пензенцам жалко расставаться с зеленой красавицей. Много-много радости она не только детишкам принесла.

«Конечно, мы в обед всегда здесь гуляем и любуемся», - отметила прохожая.

«Я видела елку в других районах, в Пензе - лучше всех», - сообщила пензячка.

Также в ближайшие дни с площади Ленина уберут Домик Деда Мороза и торговые павильоны. А заодно и несколько КамАЗов вывезут нападавший здесь снег.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я видела елку в других районах, в Пензе - лучше всех», - сообщила пензячка.
А эта пензячка Ёлку настоящую, в живую видела когда-нибудь?!

А это не ёлка, а "Лучший" конус с мигалками!..

Гость||

Начали пилить поллярда.

Гость||

19.41, опять ты. Не надоело?

Гость||

Гость писал(a):

«Я видела елку в других районах, в Пензе - лучше всех», - сообщила пензячка.
Если для неё это ёлка,то запчасти из сексшопа мужчины?

Гость||

За неимением кухарки имеют повара...

Гость||

Почти 600 тысяч. Посмотрим за сколько дней освоят 20 пензенских месячных зарплат.

Гость||

Это ширпотреб, а не ёлка.

Гость||

Гость писал(a):

А эта пензячка Ёлку настоящую, в живую видела когда-нибудь?!
Согласен. Надо ставить настоящую Ёлку.

Имя: Гость
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