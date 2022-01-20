В Пензе начали разбирать главную елку города

Настала пора попрощаться с главной новогодней елкой Пензы. На площадь Ленина прибыли сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Задание - разобрать объект до основания. Демонтаж искусственного праздничного дерева проводится в обратном порядке. Все начинается с иллюминации.
«Снимем гирлянды, после - игрушки, ветки, потом разберем металлическую конструкцию. До конца месяца все упакуем, отвезем в парк Белинского, положим на склад», - рассказал энергетик МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Ухватов.
25-метровая елка хорошо показала себя и в этом новогоднем сезоне. Огни сияли, снежинки светились, стробоскопы работали, ничего не сломалось и не перегорело.
Пензенцам жалко расставаться с зеленой красавицей. Много-много радости она не только детишкам принесла.
«Конечно, мы в обед всегда здесь гуляем и любуемся», - отметила прохожая.
«Я видела елку в других районах, в Пензе - лучше всех», - сообщила пензячка.
Также в ближайшие дни с площади Ленина уберут Домик Деда Мороза и торговые павильоны. А заодно и несколько КамАЗов вывезут нападавший здесь снег.
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penzainform.ru писал(a):А эта пензячка Ёлку настоящую, в живую видела когда-нибудь?!
А это не ёлка, а "Лучший" конус с мигалками!..