В Пензе начали разбирать главную елку города

20.01.2022 | 19:28

Настала пора попрощаться с главной новогодней елкой Пензы. На площадь Ленина прибыли сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Задание - разобрать объект до основания. Демонтаж искусственного праздничного дерева проводится в обратном порядке. Все начинается с иллюминации.

«Снимем гирлянды, после - игрушки, ветки, потом разберем металлическую конструкцию. До конца месяца все упакуем, отвезем в парк Белинского, положим на склад», - рассказал энергетик МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Ухватов.

25-метровая елка хорошо показала себя и в этом новогоднем сезоне. Огни сияли, снежинки светились, стробоскопы работали, ничего не сломалось и не перегорело.

Пензенцам жалко расставаться с зеленой красавицей. Много-много радости она не только детишкам принесла.

«Конечно, мы в обед всегда здесь гуляем и любуемся», - отметила прохожая.

«Я видела елку в других районах, в Пензе - лучше всех», - сообщила пензячка.

Также в ближайшие дни с площади Ленина уберут Домик Деда Мороза и торговые павильоны. А заодно и несколько КамАЗов вывезут нападавший здесь снег.