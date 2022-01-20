Цены на курицу и свинину продолжают снижение

20.01.2022 | 12:13

Специалисты Росстата подвели итоги очередной недели. По данным ведомства, с 11 по 14 января 2022 года цены на некоторые базовые продукты снизились, а, например, на овощи рост замедлился.

Согласно информации, которую приводит «Российская газета», вторую неделю подряд дешевеют свинина и мясо птицы: на прошлой неделе свинина снизилась в цене на 0,27%, курица - на 0,42%. Небольшое снижение цен наблюдается и на колбасы. Почти не изменились цены на баранину. Из мяса увеличилась только стоимость говядины - на 0,25%.

Наибольший рост на прошлой неделе показали: макароны (0,7%), мука пшеничная (0,6%), молоко стерилизованное и гречка (0,4%). Также незначительно прибавили в цене масло сливочное, маргарин, сметана, вермишель, рис, водка (0,3%).

Недельную инфляцию в Росстате оценили в 0,1%, а с начала января она составила 0,66%.

При этом аналитики «ВТБ капитал» отмечают, что в ближайшей перспективе продолжится рост цен на продукты и непродовольственные товары. По их мнению, Центробанк повысит свой прогноз по инфляции уже в феврале.

«Аналитики ожидают роста продуктовой инфляции на 6,5% г/г, непродовольственной — на 4,7% г/г, индекс цен на услуги останется на уровне таргета в 4%», — сообщают данные экспертного обзора «Ведомости».