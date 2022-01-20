Общество

Цены на курицу и свинину продолжают снижение

Печать

Специалисты Росстата подвели итоги очередной недели. По данным ведомства, с 11 по 14 января 2022 года цены на некоторые базовые продукты снизились, а, например, на овощи рост замедлился.

Согласно информации, которую приводит «Российская газета», вторую неделю подряд дешевеют свинина и мясо птицы: на прошлой неделе свинина снизилась в цене на 0,27%, курица - на 0,42%. Небольшое снижение цен наблюдается и на колбасы. Почти не изменились цены на баранину. Из мяса увеличилась только стоимость говядины - на 0,25%.

Наибольший рост на прошлой неделе показали: макароны (0,7%), мука пшеничная (0,6%), молоко стерилизованное и гречка (0,4%). Также незначительно прибавили в цене масло сливочное, маргарин, сметана, вермишель, рис, водка (0,3%).

Недельную инфляцию в Росстате оценили в 0,1%, а с начала января она составила 0,66%.

При этом аналитики «ВТБ капитал» отмечают, что в ближайшей перспективе продолжится рост цен на продукты и непродовольственные товары. По их мнению, Центробанк повысит свой прогноз по инфляции уже в феврале.

«Аналитики ожидают роста продуктовой инфляции на 6,5% г/г, непродовольственной — на 4,7% г/г, индекс цен на услуги останется на уровне таргета в 4%», — сообщают данные экспертного обзора «Ведомости».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

на прошлой неделе свинина снизилась в цене на 0,27%, курица - на 0,42%
а до этого она повысилась на 100%? Не смешите людей

Гость||

очень смешно ребята я прям плашкой лег

Гость||

ВСЕ ТОЛЬКО РАСТЕТ И ПОВЫШАЕТСЯ.

Гость||

Враки

Гость||

Задрали цены, а как брать перестали снизили на 3 рубля, хаха

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Пензастат: Салат оливье за год подорожал почти на 20%
  • Жители Пензенской области пожаловались на немыслимые цены
  • Пензенскую область назвали регионом с дешевыми колбасой и сахаром
  •  
  • Пензенскую область назвали регионом с наименее доступным бензином
  • Росстат обнародовал число пензенцев, умерших от COVID-19 в июне

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте