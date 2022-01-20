«Новикомбанк» начисляет 4% годовых на остаток средств на спецсчетах

20.01.2022 | 13:29

«Новикомбанк» изменил тарифный план по специальному банковскому счету для корпоративных клиентов, участвующих в государственных электронных закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Теперь банк начисляет участникам госзакупок проценты в размере 4% годовых на остаток средств на спецсчете на период блокирования денег для обеспечения заявки участия в электронных торгах.

Данная услуга позволяет клиентам получать дополнительный доход, пока средства заблокированы электронной торговой площадкой и не могут быть использованы в текущей хозяйственной деятельности предприятия.

«Новикомбанк» обладает широким набором финансовых инструментов для решения самых сложных задач. Постоянно совершенствуя расчетно-кассовое обслуживание, мы обеспечиваем своих партнеров наилучшими условиями предоставления банковских услуг. Большое внимание уделяется работе над продуктами, необходимыми для участия наших клиентов в госзакупках, поскольку торги дают возможность предприятиям развивать свою деятельность и получать прибыль», - прокомментировал директор департамента малого и среднего бизнеса «Новикомбанка» Денис Есипенок.

Спецсчет - это отдельный счет в банке, который необходим для участия малого и среднего бизнеса в госзакупках. На нем поставщик размещает деньги для обеспечения заявок в электронных закупках.

Финансовое учреждение по запросу торговой площадки блокирует средства после подачи заявки и разблокирует после окончания торгов. «Новикомбанк» не взимает комиссию за открытие и обслуживание специального счета. Все вопросы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, можно уточнить у клиентских менеджеров или в отделениях банка.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.