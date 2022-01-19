Общество

Юные пензенцы приняли участие в конкурсе «Проба пера»

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Свой путь в непростом ремесле ребята только начинают, однако уже смогли добиться немалых успехов. «Проба пера» - конкурс юных журналистов, который проводится в Пензенской области уже в 25-й раз. С каждым годом количество участников увеличивается. В 2022-м за победу боролись более 300 человек с разных районов региона. Победителями стали чуть больше 70.

Среди тех, кто покорил сердца жюри своей работой, - Дарья Дудоладова. Ученица 6-го класса заботится об окружающей среде и статью написала на ту же тему.

«Я очень люблю животных и не хочу, чтобы их истребляли ради красивого меха, не хочу, чтобы люди носили шубы и шапки из натурального меха. Об этом и было мое сочинение», - рассказала победитель конкурса «Проба пера».

Вместе с дипломами ей вручили игрушечного зверька - не просто так.

«Я писала про лисенка Рыжика - как мы с мамой ездили к ее подруге в гости и там я видела этого лисенка», - отметила девочка.

Номинаций было несколько: «Сделаем мира лучше», «Дорога к храму», «Хочу рассказать», «Книжные уроки» и другие. Принимались также поэтические произведения.

Арсений Шорин часто фотографирует, но на конкурсы свои работы никогда не отсылал. В этот раз решил рискнуть.

«Сфотографировал деревья, какие бывают красивые, и на дорогах сколько снега бывает, что все машины занесены; написал про зиму, какой она бывает прекрасной, - в этом духе», - поделился победитель конкурса «Проба пера» Арсений Шорин.

Это дети, которые победили в средней возрастной категории. В ближайшее время свои заслуженные призы получат ребята из младшей и старшей групп.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Уже про храмы детишки пишут, ну чо , пропаганда …

Гость||

Дудоладова -это родственница? Ну все понятно, конкуртюс для своих, уже и дети участвуют.

Имя: Гость
Комментарий:

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