Вид штамма COVID-19 определяют лишь в 10% положительных проб

19.01.2022 | 18:13

Омикрон стремительно шагает по стране. Регионы друг за другом заявляют, что на их территории обнаружены новые штаммы коронавирусной инфекции. Дошла очередь и до Пензенской области, где выявлено пять случаев заражения.

По данным представителей регионального управления Роспотребнадзора, пациенты перенесли вирусную инфекцию в легкой форме, госпитализация им не потребовалась. За пределы Российской федерации не выезжали, лишь один путешествовал по стране. При появлении признаков недомогания и подозрения на коронавирусную инфекцию у них, как и у других жителей области, взяли анализы.

«В Пензе заболевшие обследуются на коронавирусную инфекцию, 10% положительных проб отправляется в НИИ «Микроб» в Саратов на секвенирование, определяется принадлежность к дельта-штамму или омикрону», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Отличить его от другого респираторно-вирусного заболевания практически невозможно - только лабораторным путем. При инфицировании у большинства пациентов не пропадает обоняние, нет нарушения вкуса. Но коварство омикрона в другом - высокой контагиозности: заболевший опасен для окружающих уже в первый день инфицирования.

Новый штамм - новый вызов системе здравоохранения. Специалисты полагают, что основная нагрузка придется на амбулаторно-поликлиническое звено.

«Заболеть омикроном могут и привитые, и переболевшие, но перенесут заболевание в легкой форме, в форме сезонного ОРВИ. Наиболее опасен будет вариант для тех, кто не переболел и не привит», - отметила Вера Быкова.

Каков омикрон, покажет время.