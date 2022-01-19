Общество

В Пензе устроили праздник для жительницы блокадного Ленинграда

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В Октябрьском районе Пензы чествовали юбиляра - Екатерину Павловну Тараканову, которая в годы Великой Отечественной войны с семьей проживала в блокадном Ленинграде.

«Вы у нас один из самых юных юбиляров, ветеранов, поэтому дай бог вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра! А мы постараемся приходить к вам почаще, навещать и, соответственно, поздравлять с такими замечательными датами», - произнес заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Екатерине Таракановой исполнилось 80. Свое военное детство в блокадном Ленинграде она практически не помнит - ни как от голода скончалась ее старшая сестра, ни как отец воевал в железнодорожной роте, восстанавливая шлиссельбургскую трассу.

«Первый эпизод из моей сознательной жизни - это 1945 год, когда день салюта был на Неве. А мы жили рядом и вместе со всей семьей ползли на крышу, потому что с крыши был виден салют», - рассказала Екатерина Тараканова.

«Наша обязанность и наш долг - помнить все эти события, потому что, если не будет памяти, все эти беды обязательно повторятся», - прокомментировал глава администрации Октябрьского района г. Пензы Андрей Гришин.

Теперь многие из соседей Екатерины Таракановой знают, что рядом с ними живет ленинградская блокадница. Поздравления юбиляру прозвучали на весь двор - в целях санитарной безопасности праздник устроили у подъезда именинницы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

у России — особенный путь.

Когда есть патриотизм, но нет денег на новый флаг. С голой **пой любовь к родине крепче

Гость||

Напоминают чтоб не ныли,что тогда хуже было

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