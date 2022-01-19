В отделении реанимации больницы № 4 нет свободных мест

19.01.2022 | 18:54

Судя по всему, на пензенцев движется пятая волна коронавируса. Количество инфицированных растет с каждым днем. Медперсонал клинической больницы № 4 готов к возможному всплеску заболеваемости. За два года работы в ковидном госпитале люди в белых защитных костюмах видели многое. Тяжело приходится и физически, и морально.

«Все, что возможно, в наших силах, мы обязательно все выполняем. Конечно, есть отрицательные моменты нашей работы, когда не удается спасти пациента. К этому привыкнуть невозможно», - отметила и. о. заместителя главного врача Нина Назарова.

45 реанимационных коек медицинского учреждения никогда не пустуют. Едва одна освобождается, ее тут же занимает другой пациент в крайне тяжелом состоянии. Несколько человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди тех, кто находится в отделении реанимации, большинство - те, кто отказался от вакцинации. Причины у всех разные: кто-то не стал проходить иммунизацию из-за принципа, другие побоялись последствий прививки, а кто-то просто не верит в отечественную медицину. Их мнение обязательно изменится после выписки, если они смогут побороть опасный недуг.

Уже два месяца в больнице провела Ханифя Валиахметова. У жительницы Городищенского района было тотальное поражение легких. Женщина всеми силами сражается с коронавирусной инфекцией. Сквозь кислородную маску она объяснила причину, по которой вовремя не сделала прививку.

«Просто не успела вакцинироваться, а хотела. Я благодарна моим докторам, если бы не они... Они мои небесные ангелы», - рассказала Ханифя Валиахметова.

Известная пензенская поэтесса Лидия Терехина тоже идет на поправку. Болезнь она перенесла чуть легче, чем уроженка Средней Елюзани. Не оказаться на ИВЛ ей помогла вакцинация, уверены медики, к которым захворавшая женщина почему-то обратилась не сразу.

«Я три дня кувыркалась с высокой температурой, потом прошло все. Я уже начала хозяйством заниматься дома - и вдруг уже пневмония. Меня сначала курировал профессор из медицинского нашего лично, и я через три дня уже была на ногах», - поделилась Лидия Терехина.

Вовремя поставленный диагноз, квалифицированная медицинская помощь и вакцинация - только так можно избежать тяжелых последствий чумы XXI века.