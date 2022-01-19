Общество

Прокуратура обратила внимание на сугробы у переходов в Кузнецке

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Прокуратуру не устроило состояние дорог в Кузнецке. Представители надзорного органа проверили, в каком виде содержатся магистрали, и выявили нарушения законодательства.

«При обследовании пешеходных переходов вблизи регулируемых и нерегулируемых перекрестков установлено, что вопреки требованиям государственных стандартов имеются снежные валы на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов на перекрестках улиц Белинского, Красноармейской, Фабричной, Кирова, Свердлова, Сызранской, Гражданской, Калинина», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что из-за этих валов создаются аварийные ситуации, в которых могут пострадать люди.

«По итогам проверки прокурор города внес представление руководителю МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка». Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Ну вот, в Кузнецке хоть прокурор есть, а в Пензе, похож, и его нет. Все как в рот водв набрали, али спят опосля новогодних празднеств

Гость||

Ба! Сугробы!

Гость||

А прокуратуру в Пензе устраивают сугробы на пешеходных переходах на ул. Пушкина?

Гость||

Гость писал(a):

А прокуратуру в Пензе устраивают сугробы на пешеходных переходах на ул. Пушкина?
Да. Еще вопросы?

Гость||

Прокуратура вылезла из своей берлоги и увидела зиму !?)))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.01.2022 17:40|

Гость писал(a):

А прокуратуру в Пензе устраивают сугробы на пешеходных переходах на ул. Пушкина?

Да. Еще вопросы?

ещЕ нет

Гость||

Гость писал(a):

А прокуратуру в Пензе устраивают сугробы на пешеходных переходах на ул. Пушкина?
Не только на Пушкина, по всей Пензе такого добра полно. А сегодня ещё и плюсовая температура с утра была. И тонешь в этих мокрых сугробах... Не город, а помойка.

Гость||

Златогорский сказал что всё почищено. Кто же врёт вот вопрос.Ну не прокурор же.

Имя: Гость
Комментарий:

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