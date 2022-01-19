Прокуратура обратила внимание на сугробы у переходов в Кузнецке

19.01.2022 | 17:10

Прокуратуру не устроило состояние дорог в Кузнецке. Представители надзорного органа проверили, в каком виде содержатся магистрали, и выявили нарушения законодательства.

«При обследовании пешеходных переходов вблизи регулируемых и нерегулируемых перекрестков установлено, что вопреки требованиям государственных стандартов имеются снежные валы на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов на перекрестках улиц Белинского, Красноармейской, Фабричной, Кирова, Свердлова, Сызранской, Гражданской, Калинина», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что из-за этих валов создаются аварийные ситуации, в которых могут пострадать люди.

«По итогам проверки прокурор города внес представление руководителю МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка». Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.