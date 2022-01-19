Пензенцы планируют обжаловать решение суда по делу о QR-кодах

19.01.2022 | 18:32

Участники процесса по делу о введении QR-кодов то требовали большего внимания прессы, то запрещали снимать их лица. В областной суд пришли противники черно-белых квадратов.

Свыше 400 пензенцев присоединилось к коллективному заявлению об оспаривании постановления губернатора области. Истцы просили признать недействующим один из пунктов документа, касающийся допуска в театры, рестораны, на спортивные и другие объекты при наличии QR-кода.

«Я говорю о том, что все должны делать свой выбор добровольно: кто хочет прививаться - пусть прививается, кто не хочет - это их право. Но за то, что они не стали прививаться, они не должны быть наказаны», - рассказала административный истец Ольга Выхристюк.

«Я отказалась от ИНН. Я понимаю, что это сегрегация людей, понимаю, что нельзя людей нумеровать. Я человек религиозных взглядов», - заявила административный истец Лариса Викторовна.

Представители административного ответчика с требованиями истцов не согласились: введенные ограничения - мера не постоянная. Так же во время прямой линии, проведенной в декабре, высказывался Олег Мельниченко.

«Если вспоминать, на каком этапе был введен этот код? На этапе взрывного роста заболеваемости. Если бы мы этого не сделали, мы бы полностью обрушили систему здравоохранения Пензенской области. Как только угроза исчезнет, так сразу же все эти меры будут немедленно отменены», - пояснил он.

В результате суд принял следующее решение.

«В удовлетворении коллективного административно-искового заявления Выхристюк Ольги Валентиновны и других присоединившихся граждан об оспаривании пункта 16 постановления губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» отказать», - зачитала судья Пензенского областного суда Евгения Шелахаева.

Горожане имеют право обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Они заявили, что так и будут делать.