«Новикомбанк» повышает финансовую грамотность клиентов

19.01.2022 | 15:50

«Новикомбанк» подвел итоги работы в 2021 году по обучению финансовой грамотности работников промышленных предприятий, входящих в корпорацию. По программе семинаров специалисты банка побывали на крупных производственных площадках в девяти российских городах. В общей сложности просветительские мероприятия посетило более 4 000 человек.

О преимуществах совместного проекта госкорпорации Ростех и «Новикомбанка» «Социально-платежная карта работника ГК «Ростех» под кураторством Александра Дошлыгина узнали в Москве, Жуковском, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Нижнем Тагиле, Казани.

Обучение финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий прошло в организациях авиастроительной, двигателестроительной и машиностроительной отраслей: НАЗ «Сокол» (Филиал АО «РСК «МиГ»), Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Корпорация «Иркут»), КнААЗ им Ю. А. Гагарина (Филиал ПАО «Компания «Сухой»), ПАО «Туполев», ОКБ Микояна АО «РСК «МиГ» - Москва, ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ИЛ» и других.

Участники семинаров узнали о том, как экономить на простых вещах в повседневной жизни, как обезопасить свои сбережения, как получать лучшие условия кредитования и зарабатывать на вкладах. Особое внимание на встречах уделялось защите потребителей от действий мошенников. Самые актуальные вопросы, задаваемые на семинарах, касались борьбы с повышенной закредитованностью. Кроме того, участники лекций хотели узнать, что лучше выбрать - вклад или инвестиции, как составить индивидуальный план расходов и правильно их контролировать.

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения является приоритетной задачей для «Новикомбанка». Наша цель - не только обеспечить клиентов банка максимально выгодным обслуживанием, но и научить оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. Обучая сотрудников предприятий-партнеров основам для принятия разумных финансовых решений, мы заботимся об их благополучии», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

В 2022 году планируется масштабировать просветительскую деятельность «Новикомбанка», организовав семинары по финансовой грамотности в других городах присутствия: Улан-Удэ, Арсеньеве, Санкт-Петербурге, Рязани, Саратове, Кургане. В случае если эпидситуация не позволит экспертам лично посещать компании, они проведут уроки финансовой грамотности в онлайн-режиме.

Такие мероприятия помогают клиентам банка в любой точке России получать равный доступ к нужным знаниям для формирования принципов ответственного и грамотного подхода к работе с финансами.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.