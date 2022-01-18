Общество

В Пензенской области выяснят доходы, кредиты и налоги семей

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В январе - феврале в Пензенской области пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия людей в социальных программах.

В общей сложности в России наблюдение охватит 160 тысяч домашних хозяйств. В Сурском крае интервьюеры Пензастата планируют посетить 1 656 домохозяйств на 69 участках, расположенных в городах и районах.

Отбор участков и домохозяйств проводится централизованно методом случайной выборки. Интервьюеры, имеющие служебные удостоверения и обеспеченные средствами индивидуальной защиты, будут обходить жилые помещения, опрашивать респондентов и заполнять бланки.

Результаты опроса позволят определить роль заработной платы, доходов от самозанятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, оценить величину налогов и кредитов, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании.

Итоги наблюдения будут размещены в открытом доступе на сайте Росстата.

«Все данные в обязательном порядке признаются конфиденциальными, не подлежат распространению и используются только в сводном виде в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения. Сотрудники Пензастата несут ответственность в установленном законом порядке за разглашение сведений, содержащихся в вопросниках», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Василий Еськин.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Присматриваются кого бы еще ограбить?

Гость||

А больше вы ничего не хотите?

Гость||

Нашли время по дворам шастать! Омикрон волной накрывает, они чужие деньги решили пересчитать.

Гость||

а для чего во время переписи в анкетах были вопросы про доходы, газоснабжение и отдельная ли у меня кухня? вот оттуда выдерните информацию, а к людям ходить не надо, вас никто не звал

Гость||

Гость писал(a):

Омикрон волной накрывает, они чужие деньги решили пересчитать.
Так заодно и заразу разнести в массы! Очень умно!

Имя: Гость
Комментарий:

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