В Пензенской области выяснят доходы, кредиты и налоги семей

18.01.2022 | 09:48

В январе - феврале в Пензенской области пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия людей в социальных программах.

В общей сложности в России наблюдение охватит 160 тысяч домашних хозяйств. В Сурском крае интервьюеры Пензастата планируют посетить 1 656 домохозяйств на 69 участках, расположенных в городах и районах.

Отбор участков и домохозяйств проводится централизованно методом случайной выборки. Интервьюеры, имеющие служебные удостоверения и обеспеченные средствами индивидуальной защиты, будут обходить жилые помещения, опрашивать респондентов и заполнять бланки.

Результаты опроса позволят определить роль заработной платы, доходов от самозанятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, оценить величину налогов и кредитов, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании.

Итоги наблюдения будут размещены в открытом доступе на сайте Росстата.

«Все данные в обязательном порядке признаются конфиденциальными, не подлежат распространению и используются только в сводном виде в целях формирования соответствующих федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения. Сотрудники Пензастата несут ответственность в установленном законом порядке за разглашение сведений, содержащихся в вопросниках», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Василий Еськин.