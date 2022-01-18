Общество

В Пензе активисты вырубили купель на Полевом пруду

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К подготовке крещенской купели в районе набережной в Засечном приступили еще в выходные - вырезали лед, по периметру проруби под водой натянули специальную заградительную сетку. В канун праздника доделывают сходни и мостки.

Один из тех, кто в крещенский сочельник старается, чтобы ночной обряд прошел в безопасных условиях, - Александр Богатырев. Мужчина с богатырской силой духа сам не раз в праздник Богоявления на себе ощущал все прелести православной традиции.

«На КПД жил - 10 лет подряд купался. И здесь купаюсь уже 4 года. Здоровье, здоровье и здоровье! Зашел, покрестился три раза - и с головой. Все нормально», - сообщил пензенец.

Заявленные места ночных купаний объезжают сотрудники МЧС. Проверяют, насколько безопасно все оборудовано и для участников мероприятий, и для тех, кто будет следить за порядком на берегах водоемов.

На 40 родниках и 16 открытых водоемах - официально разрешенные места купания. В областном центре таковых не будет. На сайте мэрии размещена следующая информация: «Администрация города Пензы сообщает, что заявок на организованное проведение купаний в 2022 году от организаций и других заинтересованных лиц не поступало».

Однако некоторые активисты все же есть. Так, на пруду Полевом, находящемся в городской черте, готовятся к ночному действу.

«Дежурство будет организовано сотрудниками МЧС, полиции, медработниками. На всех заявленных местах они будут дежурить до окончания мероприятий», - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Посты будут выставлены и у официально разрешенных купелей, и там, где люди собираются по традиции.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заявленные места ночных купаний объезжают сотрудники МЧС.
Кто хоче пусть ныряет и тонет. Зачем их охранять,это их выбор - каждому своё...

Гость||

Вперед дурачье

Гость||

Там чьи то яйца лежали

Гость||

19.51, себе взять хочешь?

Имя: Гость
Комментарий:

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