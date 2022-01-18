Пензенцам раскрыли отличия омикрона от других штаммов COVID

18.01.2022 | 11:28

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области раскрыли отличия омикрона от других штаммов коронавирусной инфекции.

Путь передачи ковида - воздушно-капельный, поэтому велик риск заражения в местах массового пребывания людей. Но у омикрона инкубационный период значительно короче: по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, тогда как у предыдущего варианта коронавируса в среднем 6-8 дней. Кроме того, омикрон передается в 7 раз быстрее по сравнению со штаммом «дельта»: инфицированный им человек может быть заразным уже в первые сутки.

Специалисты отмечают, что люди, переболевшие COVID-19 или привитые, могут заболеть новым штаммом, однако чаще всего болезнь протекает как сезонная респираторная инфекция, с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Наиболее интенсивно штамм «омикрон» распространяется среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания. В зону риска входят в первую очередь граждане пожилого возраста, люди с хроническими патологиями и пациенты, не имеющие иммунной защиты. Еще одна особенность нового штамма заключается в том, что он чаще поражает детей, чем его предшественники.

«В окружающей среде, на поверхностях омикрон уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми», - отметили в пресс-службе управления.