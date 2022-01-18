Пензенские студенты готовятся отправиться в поход

18.01.2022 | 20:27

В Доме молодежи стартовала всероссийская патриотическая акция «Снежный десант студенческих отрядов». Уже через несколько дней молодые люди отправятся по населенным пунктам Пензенской области.

«Будет волонтерская работа, посещение музейных комплексов и, конечно, мастер-классы и занятия с ребятами», - отметил председатель правления РСО Артем Колобов.

От села к селу студенты будут передвигаться на лыжах. В общей сложности всем командам предстоит преодолеть более 300 километров.

Для Фредерика Агаркова этот поход уже четвертый. Молодой человек заканчивает университет, но даже после того, как получит диплом о высшем образовании, прощаться с отрядом не собирается.

«Это для нас всех не только поход. Мы можем пойти целой семьей и почувствовать атмосферу зимней сказки, и просто это замечательное событие, которого ждет каждый боец в отряде. Я его всегда ждал», - поделился студент.

Каждый поход длится от пяти до семи дней, а потом студенты возвращаются в Пензу и подводят итоги.