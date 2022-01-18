На карту «Мир» «Новикомбанка» вернут туристический кешбэк

18.01.2022 | 14:59

Держатели карты «Мир» «Новикомбанка» могут воспользоваться программой туристического кешбэка и получить 20% от стоимости поездки по стране. Всероссийская акция стартовала 18 января.

Туристический кешбэк доступен тем, кто в период с 18 января по 12 апреля 2022 года оплатил пакетный или железнодорожный тур, круиз, проживание в отеле. При этом средства должны быть списаны с карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы «Мир», на странице акции на сайте одного из партнеров программы, список которых представлен на мирпутешествий.рф.

Кешбэк вернется на эту же карту в срок до 5 дней с момента поступления информации об оплате в АО «Национальная система платежных карт».

В программе участвуют все регионы РФ.

В рамках акции можно как купить готовый тур, так и оплатить проживание в отеле. Продолжительность тура должна быть не менее двух суток. Срок путешествия: с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, санатории) и с 18 января по 1 июня 2022 года при размещении на круизных судах и в железнодорожных поездах.

Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует. Возврат составит 20% от стоимости оплаченного путешествия, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок, которое можно приобрести по одной карте «Мир», не ограничено.

Всего россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий. Их перечень размещен на сайтах туроператоров, отелей и туристических агрегаторов, являющихся партнерами программы. Выбрать поездку и узнать список участников акции можно на портале мирпутешествий.рф.

«Национальная платежная система предоставляет большой набор различных бонусов для держателей карты «Мир». Клиенты «Новикомбанка» активно пользуются этими предложениями, ожидают каждый новый этап полюбившейся акции при организации отдыха. Ведь туристический кешбэк - программа, которая позволяет отправиться в путешествие с ощутимой финансовой выгодой», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

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