«Термодом» вновь организует крещенские купания в Спутнике

17.01.2022 | 15:11

Крещенские купания - самая давняя традиция Города Спутника. Она существует с года начала строительства микрорайона холдингом «Термодом». В ночь на 19 января всех желающих вновь будут ждать на территории пляжа Спутника, у прекрасно оборудованной купели.

Последние приготовления уже прошли. Толстый лед аккуратно выпилен. По периметру купель украсят елками и гирляндами, проложат удобные дорожки, поставят кабинки для переодевания и в ночь разведут большой костер, чтобы всем было тепло. Для желающих будет работать фуд-корт.

С полуночи организуют и раздачу освященной воды.

В ночь на 19 января в Спутнике всегда многолюдно. Это традиция, которая благодаря «Термодому» сохраняется из года в год.