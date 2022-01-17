Пензенских детсадовцев навестили путешествующие по стране куклы

17.01.2022 | 18:56

Курьер доставил долгожданную посылку ребятишкам из детского сада № 10. В «почталете» друзья малышей - Маша и кот Янтарик. Большое путешествие кукол по стране началось в Калининграде. Игрушки побывали уже в нескольких городах России, и вот наконец их встретили в Пензе.

Началось путешествие сказочных персонажей из самого западного региона России - Калининграда. Погостив в одном городе, познакомившись с его достопримечательностями, Маша и Янтарик на почталете перемещаются в другой. Дошла очередь и до Пензы.

«Цель этого проекта - ознакомление детей с городами нашей необъятной страны. Основная цель - познакомить прежде всего детей со своим городом. Чтобы провести экскурсию для гостей, дети должны узнать свой город, рассказать о нем», - сообщила воспитатель детского сада № 10 г. Пензы Наталья Шумарова.

Какие только достопримечательности Пензы не показывали сказочным туристам дошколята! И памятник Первопоселенцу, и Музей народного творчества...

Погостив в Пензе, Маша и Янтарик отправятся к зареченским дошколятам. Итогом всероссийского проекта «Путешествие кукол по стране» станет создание фильма, в который войдут и кадры из Сурского края.