«Новикомбанк» внедрил новую форму финансовой отчетности

17.01.2022 | 14:06

«Новикомбанк» при поддержке компании «Диасофт» успешно внедрил новую автоматизированную форму отчетности «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам».

Она введена с июля прошлого года.

К автоматизации исполнения обязательной задачи подключили лучших специалистов компании «Диасофт», одного из крупнейших российских разработчиков и поставщиков решений для финансового сектора. Организация заблаговременно поддержала необходимую новую форму отчетности в программном продукте «Отчетность ЦБ РФ» на платформе развития Digital Q.Corporate (ранее – Diasoft FA# Beans).

Для ее подготовки были автоматизированы все необходимые функции, включая учет параметров залога, заполнение справочника соответствий параметров элементов залога.

Благодаря нововведению Банк России сможет получать, систематизировать и хранить всю информацию о каждом объекте имущества или имущественных правах заемщиков, находящихся в залоге у банков. Сложность формы отчетности во многом связана с тем, что финансовым учреждениям необходимо грамотно выстроить процесс по сбору и хранению дополнительных сведений по залогам.

Специалисты «Новикомбанка» и компании «Диасофт» организовали совместную работу. Им требовалось выяснить, как и в каком виде собирать данные, чтобы в итоге их правильно структурировать. Профессионализм команд и возможности обновленного программного решения «Отчетность ЦБ РФ» позволили решить эту задачу.

«До запуска проекта в «Новикомбанке» новая форма была апробирована в пилотном режиме и в настоящее время применяется для подготовки отчетности в нескольких банках. В результате сотрудничества «Новикомбанк» получил возможность оперативного формирования новой формы отчетности и с минимальными трудозатратами», - прокомментировал руководитель направления сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт» Артем Ендеров.

«Цифровая трансформация бизнеса и автоматизация внутренних бизнес-процессов - значимые направления деятельности «Новикомбанка». В ходе совместной работы со специалистами компании «Диасофт» мы успешно сформировали и сдали новую сложную форму отчетности Банка России. Результаты проекта соответствуют нашим ожиданиям. Мы протестировали готовое решение и теперь ежемесячно благополучно его применяем», - подчеркнул директор департамента отчетности «Новикомбанка» Евгений Фролов.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.