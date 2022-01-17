Общество

Горводоканал поблагодарили за быстрое устранение аварии на сетях

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Советник губернатора Пензенской области Анатолий Овчаренко поблагодарил специалистов ООО «Горводоканал» за оперативное устранение аварии на сетях водоотведения в центре города.

«Выражаю слова благодарности диспетчерам диспетчерской службы «Горводоканала» Светлане Романовой и Варваре Кузнецовой, а также слесарю аварийно-восстановительных работ 5-го разряда Михаилу Митькину за оперативность и высокий уровень профессионализма при выполнении своих должностных обязанностей», - заявил Анатолий Иванович.

В воскресенье, 16 января, на ул. Максима Горького засорилась канализация, причиной стало нарушение правил эксплуатации системы водоотведения. Соответствующая заявка на прочистку была передана в центральную диспетчерскую службу ООО «Горводоканал».

Из-за засора сточные воды вылились на проезжую часть оживленной автомагистрали, что, учитывая морозную погоду, могло привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Дежурная аварийная бригада под руководством начальника участка по ремонту сетей канализации Дмитрия Курмаметова незамедлительно выехала на место для прочистки и промывки коллектора. Во время работ на этом участке специалисты достали большое количество тряпок, из-за которых и возник засор.

«Во избежание возникновения засоров канализации настоятельно рекомендуем не нарушать правила эксплуатации системы водоотведения. Категорически нельзя сбрасывать в нее любые неразлагаемые вещества, особенно тряпки. Лучшая профилактика засоров - это соблюдение правил пользования канализацией», - предупредил Дмитрий Курмаметов.

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