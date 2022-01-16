Семьям с низким доходом пообещали помочь

Часть российских семей находится в бедственном положении. Зачастую случается, что мать занимается воспитанием малолетних детей, а единственный кормилец в семье теряет работу. В Министерстве труда и социальной защиты дали совет, как выйти из затруднительного положения, сообщает портал PNZ.RU.
«Для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и семей с низким доходом предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Одна из них — по социальному контракту. Получателями государственной социальной помощи на основании соцконтракта могут быть малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области.
Для каждой семьи пороговая величина дохода определяется индивидуально в зависимости от социально-демографических групп, к которым относятся заявитель и члены его семьи. Для трудоспособного населения в 2022 году он составляет 11586 рублей, для детей — 10402 рубля, для пенсионеров — 9381 рубль.
При расчете среднедушевого дохода рассматриваются доходы семьи за трехмесячный период, предшествующий месяцу обращения за заключением социального контракта. В составе доходов кроме заработной платы также учитываются социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников.
Независящими от граждан причинами низкого дохода являются, к примеру, низкий уровень заработной платы, отсутствие работы при активном ее поиске, уход за ребенком в возрасте до трех лет, наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, инвалидность I и II групп и т. д. Для заключения социального контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту проживания или пребывания», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В рамках мероприятия «Поиск работы» предусмотрена выплата в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения при заключении соцконтракта и затем в течение трех месяцев после трудоустройства.
По мероприятию «Приобретение товаров первой необходимости для преодоления трудной жизненной ситуации» в 2022 году выплачивается 11586 рублей ежемесячно в течение полугода на приобретение товаров первой необходимости.
В рамках такого направления соцконтракта, как развитие предпринимательской деятельности — индивидуальный предприниматель или личное подсобное хозяйство, — сумма определяется из объемов расходов бизнес-плана или плана ведения ЛПХ, но не более 250 тысяч рублей для ИП или 100 тысяч рублей для ЛПХ.
Для семей с низкими доходами предусмотрен и ряд пособий. Определяющим принципом предоставления льгот является нуждаемость. Чтобы исключить социальное иждивенчество, поддержка оказывается только тем семьям, которым она реально необходима.
Кроме того, многодетным малообеспеченным семьям назначаются 2 вида денежных выплат: ежегодная денежная выплата на дошкольников (610 рублей) и ежемесячная денежная выплата на школьников (290 рублей).
Также на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 5001; 7501,50 и 10002 рубля в зависимости от среднедушевого дохода.
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