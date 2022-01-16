Семьям с низким доходом пообещали помочь

16.01.2022 | 09:18

Часть российских семей находится в бедственном положении. Зачастую случается, что мать занимается воспитанием малолетних детей, а единственный кормилец в семье теряет работу. В Министерстве труда и социальной защиты дали совет, как выйти из затруднительного положения, сообщает портал PNZ.RU.

«Для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и семей с низким доходом пред­усмотрен ряд мер социальной поддержки. Одна из них — по социальному контракту. Получателями государствен­ной социальной помощи на ос­новании соцконтракта могут быть малоимущие семьи или малоимущие одиноко прожи­вающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточно­го минимума, установленного в Пензенской области.

Для каждой семьи пороговая величина дохода определяется индивидуально в зависимости от социально-демографических групп, к которым относятся за­явитель и члены его семьи. Для трудоспособного населения в 2022 году он соста­вляет 11586 рублей, для детей — 10402 рубля, для пенсионеров — 9381 рубль.

При расчете среднедуше­вого дохода рассматриваются доходы семьи за трехмесячный период, предшествующий меся­цу обращения за заключением социального контракта. В соста­ве доходов кроме заработной платы также учитываются соци­альные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников.

Независящими от граждан причинами низкого дохода явля­ются, к примеру, низкий уровень заработной платы, отсутствие работы при активном ее поиске, уход за ребенком в возрасте до трех лет, наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, инвалидность I и II групп и т. д. Для заключения социального контракта необходимо обратить­ся в органы социальной защиты населения по месту проживания или пребывания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятия «Поиск работы» предусмотрена выплата в размере величины прожиточ­ного минимума трудоспособного населения при заключении соцконтракта и за­тем в течение трех месяцев по­сле трудоустройства.

По мероприятию «Приоб­ретение товаров первой необ­ходимости для преодоления трудной жизненной ситуации» в 2022 году выплачивается 11586 рублей ежемесячно в те­чение полугода на приобретение товаров первой необходимости.

В рамках такого направле­ния соцконтракта, как разви­тие предпринимательской дея­тельности — индивидуальный предприниматель или личное подсобное хозяйство, — сумма определяется из объемов рас­ходов бизнес-плана или плана ведения ЛПХ, но не более 250 тысяч рублей для ИП или 100 тысяч рублей для ЛПХ.

Для семей с низкими дохо­дами предусмотрен и ряд посо­бий. Определяющим принципом предоставления льгот является нуждаемость. Чтобы исключить социальное иждивенчество, под­держка оказывается только тем семьям, которым она реально необходима.

Кроме того, многодетным ма­лообеспеченным семьям назна­чаются 2 вида денежных выплат: ежегодная денежная выплата на дошкольников (610 рублей) и ежемесячная денежная выпла­та на школьников (290 рублей).

Также на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей предусмотрена ежеме­сячная денежная выплата в раз­мере 5001; 7501,50 и 10002 рубля в зависимости от среднедушево­го дохода.