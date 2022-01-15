В Пензе началась спартакиада УМВД России по области

15.01.2022 | 19:30

Лыжи - первое испытание сотрудников правоохранительных органов в спортивном году. Эта гонка открыла традиционную спартакиаду УМВД России по Пензенской области.

«В данных соревнованиях принимают участие подразделения патрульно-постовой и дорожной патрульно-постовой службы, сотрудники «Грома», наркоконтроля, а также в зачет спартакиады - уважаемые гости: сотрудники УФСБ, МЧС, УФСИН, судебные приставы, Росгвардия», - сообщил начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.

Всего 35 команд - более 120 участников. Им предстояло пробежать пять километров свободным стилем.

Анна Рябцева три года работает инспектором по пропаганде в никольском отделе ГИБДД. В подобных соревнованиях она приняла участие во второй раз.

«Конечно, всегда положительные эмоции, потому что я занимаюсь лыжным спортом уже много лет, для меня это всегда радостное событие. Я люблю участвовать в различных мероприятиях», - отметила она.

«В первую очередь, это очередной этап подготовки сотрудников с целью повышения уровня профессиональной подготовленности для несения службы. Это повышение работоспособности, здоровья, а также сплочение служебных коллективов», - пояснил Александр Кизеев.

Лучшие по итогам соревнований спортсмены отправятся на чемпионат МВД России. Он пройдет в Ижевске в феврале 2022 года.