Общество

15 пензенских НКО победили на конкурсе президентских грантов

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15 пензенских некоммерческих организаций стали победителями первого в 2022 году конкурса президентских грантов и получат деньги на реализацию своих проектов.

«Победители конкурса определены 13 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В этот раз на гранты претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны», - пояснили представители команды Фонда президентских грантов.

В итоге были названы 1 942 НКО, которые получат поддержку на сумму 4 млрд. От Пензенской области отобрали следующие проекты:

- «Здоровое детство» (сумма гранта - 491 152 руб.);

- «Социальный центр «Добро» | Система оказания помощи в виде одежды и обуви (331 273 руб. 76 коп.);

- «Люби. Корми. Стерилизуй!» (6 121 409 руб.);

- «Возьми здоровье в свои руки. Социальный центр здоровья Apirum» (499 513,58 руб.);

- «Птицы белые» (1 785 584 руб.);

- «Расширяя границы - проект, направленный на поддержку семей с детьми, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями» (445 163 руб.);

- «Добрый шкаф» (4 309 890 руб.);

- «Репродуктивное здоровье. Работа над ошибками» (629 357 руб.);

- «Зеленый меридиан 2.0 - расширяя сообщества, защищая природу» (2 999 900 руб.);

- «Живи, игра народная!» (2 210 469 руб.);

- «Обретая себя - помощь в реабилитации женщинам, перенесшим рак груди» (2 187 330 руб. 32 коп.);

- «Разноцветное лето» (667 086 руб. 82 коп.);

- «Мас-рестлинг - спорт, доступный всем» (498 010 руб.);

- «Цикл мероприятий по популяризации астрономии и космонавтики «ГагаринFеst» (2 158 801 руб.);

- «Гражданская инициатива - активный сельский житель» (1 961 334 руб.).

Таким образом, общая сумма грантов для пензенских НКО превысила 27 млн руб.

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля. Фонд предоставил лишь часть необходимых средств, остальное НКО будут вкладывать на условиях софинансирования.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Люби. Корми. Стерилизуй!» (6 121 409 руб.);
Депутаты Якутска приняли решение по автаназии(усыплению) не востребованных собак. Женщину загрызли на смерть,а пятикласницу еле устели отбить у бродячей стаи.

Нападали чипированные ,ранее стерилизованные и кастрированные животные.

В пензе тоже всё в руках депутатов. Стаи бродяг по всем районам Пензы и представляют угрозу жизни и здоровья людей.

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