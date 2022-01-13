Общество

В Пензенской области чиновники ответили за стаи бродячих собак

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Белинский районный суд признал незаконным бездействие местной администрации и потребовал принять меры по отлову и содержанию бродячих животных.

Жители района неоднократно вынуждены были обращаться в больницу из-за укусов бездомных собак. Прокуратура организовала проверку и выявила, что администрация, на которую возложены обязанности по отлову и содержанию животных, ненадлежащим образом исполняла их. Было подано исковое заявление.

На суде представитель администрации пояснил, что меры принимались: объявлялись аукционы по определению исполнителя на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Однако заявки на них не поступили.

«Какие-либо иные меры, направленные на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе созданию муниципального учреждения, уполномоченного на проведение указанных мероприятий, администрацией района не принимались», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Чиновников обязали устранить нарушения законодательства.

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Гость||

Отловить, подкормить, подлечить, поцеловать в попу и отпустить.

Гость||

Да ниче они не будут делать, заплатят штраф м.б. и хва!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чиновников обязали устранить нарушения законодательства.
То есть им напомнили, что нужно выполнять свою работу.

Гость||

Одних одна работа-распил, остальное не интересно.

Гость||

это просто рассказы и обещания, им больше доверия у меня нет и никогда уже не будет

Гость||

В Пензе этой проблемой никто не занимается. Опасных тварей тысячи, и никому нет дела?! Какая власть, такой и город.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе этой проблемой никто не занимается. Опасных тварей тысячи, и никому нет дела?!
Их трогать нельзя. Зоошизоиды улицы города говном зальют.

Имя: Гость
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