В Пензенской области чиновники ответили за стаи бродячих собак

13.01.2022 | 09:50

Белинский районный суд признал незаконным бездействие местной администрации и потребовал принять меры по отлову и содержанию бродячих животных.

Жители района неоднократно вынуждены были обращаться в больницу из-за укусов бездомных собак. Прокуратура организовала проверку и выявила, что администрация, на которую возложены обязанности по отлову и содержанию животных, ненадлежащим образом исполняла их. Было подано исковое заявление.

На суде представитель администрации пояснил, что меры принимались: объявлялись аукционы по определению исполнителя на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Однако заявки на них не поступили.

«Какие-либо иные меры, направленные на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе созданию муниципального учреждения, уполномоченного на проведение указанных мероприятий, администрацией района не принимались», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Чиновников обязали устранить нарушения законодательства.