В Пензе детсадовцы исполнили колядки за угощение

Традиция, которой несколько веков - издревле на Руси в канун старого Нового года взрослые и дети выходили на колядки. Через неделю после Рождества в России отмечают Щедрый вечер. Ребятня вместе со своими родителями ходят по домам, поют песни и танцуют. Считается, что всех гостей необходимо угостить, ведь с их приходом появляется счастье и богатство.
Чуть больше о народной культуре решили рассказать малышам в детском саду № 8. Здесь в роли доброй хозяйки выступила воспитательница.
«Мы расскажем детям о русских обычаях, традициях, поиграем в русские народные игры», - отметила воспитатель детского сада № 8 «Машенька» Дарья Зюзина.
Малыши стали ряжеными - здесь и солнышко, и Петрушка, Аленушка с Иванушкой, и даже Человек-паук. Хоровод, игры, забавы и, конечно, угощения. Но чтобы получить конфеты, необходимо было исполнить колядки.
Самовар, бутафорские сушки и другой реквизит, задействованный в празднике, - это экспонаты местного музея.
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за угощение - дети они такие