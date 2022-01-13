В Пензе детсадовцы исполнили колядки за угощение

13.01.2022 | 20:18

Традиция, которой несколько веков - издревле на Руси в канун старого Нового года взрослые и дети выходили на колядки. Через неделю после Рождества в России отмечают Щедрый вечер. Ребятня вместе со своими родителями ходят по домам, поют песни и танцуют. Считается, что всех гостей необходимо угостить, ведь с их приходом появляется счастье и богатство.

Чуть больше о народной культуре решили рассказать малышам в детском саду № 8. Здесь в роли доброй хозяйки выступила воспитательница.

«Мы расскажем детям о русских обычаях, традициях, поиграем в русские народные игры», - отметила воспитатель детского сада № 8 «Машенька» Дарья Зюзина.

Малыши стали ряжеными - здесь и солнышко, и Петрушка, Аленушка с Иванушкой, и даже Человек-паук. Хоровод, игры, забавы и, конечно, угощения. Но чтобы получить конфеты, необходимо было исполнить колядки.

Самовар, бутафорские сушки и другой реквизит, задействованный в празднике, - это экспонаты местного музея.