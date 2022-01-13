Представителей СМИ поздравили с Днем российской печати

13.01.2022 | 18:52

В своем будущем СМИ уверены, потому что сохранили преданную читательскую аудиторию. Огромные тиражи и броские заголовки для них не главное. Яркий тому пример - тамалинский «Организатор».

«Я считаю, что в небольших районах, таких как наш, районные газеты просуществуют еще очень долго, потому что мы достаточно патриархальны и основные читатели - это люди среднего и старшего возраста», - пояснила главный редактор тамалинской районной газеты «Организатор» Ольга Милосердова.

В свой профессиональный праздник, День российской печати, представители периодических изданий региона организовали в фойе центра культурного развития «Дом офицеров» презентацию. С выставкой ознакомился губернатор.

Армия представителей печатных средств массовой информации области насчитывает около 1 500 человек. Благодаря этим людям пензенцы получают актуальную информацию о жизни региона. Поздравление и чествование виновников торжества проходили уже на сцене.

«Без вас моя бы жизнь была бы скучной и какой-то ординарной. Именно вы своей работой вносите некую живинку в деятельность органов государственной власти, ну и меня как губернатора Пензенской области», - произнес Олег Мельниченко.

По случаю праздника он вручил заслуженные награды представителям СМИ. Среди них - генеральный директор издательства «Наш дом» Михаил Демин, получивший почетную грамоту губернатора, и редактор информационной службы 11 канала Елена Макарова, удостоившаяся благодарности главы региона.