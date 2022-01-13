Пензенцам рассказали историю празднования старого Нового года

13.01.2022 | 18:07

Заведующая кафедрой «Русский язык как иностранный» Вера Шмелькова вопрос, что такое старый Новый год, слышит каждую зиму, да не раз. И всегда немного теряется - как объяснить китайцам, индийцам, иранцам, существование такого праздника. Его название складывается из противоречащих другу другу слов. Что россиянину кажется само собой разумеющимся, для иностранца - странное торжество.

«Это связано с тем, что 100 лет назад в России был изменен календарь и время сдвинулось на две недели», - объяснила Вера Шмелькова.

Решение приняло правительство большевиков в 1918 году. Россия тогда жила по юлианскому календарю, а Европа - по григорианскому. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней, общаться странам было неудобно. Поэтому и вышел декрет, подписанный Лениным, о введении западноевропейского календаря. Получилось все так, что жители уснули 31 января 1918 года, а проснулись будто через две недели. Следующий день решили считать не 1-м, а 14-м числом.

Вот так в стране и оказалось два Новых года - по новому стилю и по старому. Один отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, другой - с 13 на 14 января. Оба праздника любимы, но во втором случае обычно обходится уже без шумных сборищ и дискотек. Зато предполагается другое развлечение - гадание. Старый Новый год выпадает на волшебное время - Святки. Считается, что пророчества, прозвучавшие в это время, особенно точны. Продлится время гаданий вплоть до Крещения.