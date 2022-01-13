Общество

Пензенцам рассказали историю празднования старого Нового года

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Заведующая кафедрой «Русский язык как иностранный» Вера Шмелькова вопрос, что такое старый Новый год, слышит каждую зиму, да не раз. И всегда немного теряется - как объяснить китайцам, индийцам, иранцам, существование такого праздника. Его название складывается из противоречащих другу другу слов. Что россиянину кажется само собой разумеющимся, для иностранца - странное торжество.

«Это связано с тем, что 100 лет назад в России был изменен календарь и время сдвинулось на две недели», - объяснила Вера Шмелькова.

Решение приняло правительство большевиков в 1918 году. Россия тогда жила по юлианскому календарю, а Европа - по григорианскому. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней, общаться странам было неудобно. Поэтому и вышел декрет, подписанный Лениным, о введении западноевропейского календаря. Получилось все так, что жители уснули 31 января 1918 года, а проснулись будто через две недели. Следующий день решили считать не 1-м, а 14-м числом.

Вот так в стране и оказалось два Новых года - по новому стилю и по старому. Один отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, другой - с 13 на 14 января. Оба праздника любимы, но во втором случае обычно обходится уже без шумных сборищ и дискотек. Зато предполагается другое развлечение - гадание. Старый Новый год выпадает на волшебное время - Святки. Считается, что пророчества, прозвучавшие в это время, особенно точны. Продлится время гаданий вплоть до Крещения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

тема не раскрыта! Новый Новый год - 14 января, а Старый Новый год - 1 января

Гость||

Какие-то заголовки у пи однотипные и глупые: пензенцам рассказали или объяснили что-то там, как будто в Пензе одни дурачки и неучи живут! Придумайте уже более оригинальные названия, а, писаки доморощенные!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.01.2022 18:42|

Какие-то заголовки у пи однотипные и глупые

На тебя рассчитаны

Гость||

Скорее на тебя, подлиза хренов

Гость||

Уснули 1 января, а проснулись 14 февраля. Нормально, оказывается у нас Старый Новый Год 14 февраля нужно отмечать. Ну и писаки.

Гость||

Я что-то не понял, раньше отмечали на 13 дней раньше, но сейчас на 13 дней позже.По вашему бреду мы старый новый год должны отмечать 17 декабря, но никак не 14 января.

Имя: Гость
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