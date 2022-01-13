Общество

На пензенском автовокзале дерматолог оценит качество родинок

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В течение трех месяцев по пятницам на автовокзале Пензы (ул. Луначарского, 1) будет проходить профилактическая акция #ОНКОПАТРУЛЬ. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается 14 февраля.

Онкологические заболевания входят в тройку главных причин смерти населения, в том числе молодых и трудоспособных лиц. В настоящее время рак не приговор: при своевременном обнаружении болезни возможно успешное лечение.

Мероприятия при соблюдении санитарных норм будут проходить на 2-м этаже здания автовокзала с 11:00 до 15:00 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта.

Специалисты проведут определение индекса массы тела, показателей глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление. Объем воздуха, поступающего из легких, определят с помощью спирометра; степень насыщения крови кислородом продемонстрирует пульсоксиметр; для регистрации работы сердца будет задействована компьютеризированная система скрининга (кардиовизор). Уровень негативного воздействия углекислого газа или курения на дыхательную систему позволит продемонстрировать газоанализатор (смокелайзер).

«Врач-дерматолог с помощью дерматоскопа проведет визуальное исследование кожных образований, что позволит провести первичную диагностику, в том числе определить безопасность родинок», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Каждый участник акции после обследования получит индивидуальную консультацию врача по предотвращению и ранней диагностике онкологических заболеваний.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

хочу рак

Гость||

Я там груди буду осматривать в туалете. Кто на запись?

Гость||

Гадаю по клитору. Писать в ЛС.

Гость||

А на ж/д вокзале проктолог оценит качество жопы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.01.2022 11:17|

А на ж/д вокзале проктолог оценит качество жопы.

НЕ ,не , в кочегарке)

Гость||

Логично, а в больнице видимо билеты на автобус можно будет покупать.

Гость||

Это все общие характеристики. Причем тут борьба с онкологией? Неужели наш Минздрав не сумел придумать, как обследовать людей с учетом специфики онкозаболеваний?

Гость||

Я то думала возьмут кровь на онкотестер!!! А они обычный анализ, что и дома на домашнем аппарате можно самому сделать

Гость||

А сиси щупать когда и где будут?

Гость||

Господи, ну почему на ВОКЗАЛЕ-то?

Гость||

Гость писал(a):

Неужели наш Минздрав не сумел придумать, как обследовать людей с учетом специфики онкозаболеваний?
Там думать некому и нечем.Остались Тюгаевы и Воробьевы в ассортименте.

Гость||

Гость писал(a):

Господи, ну почему на ВОКЗАЛЕ-то?
Ну не в филармонии же!

Гость||

Гость писал(a):

Гадаю по клитору. Писать в ЛС.
Внучек, погадай скока мне жить осталось в мои 87. Куды притить-то?

Имя: Гость
Комментарий:

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