На пензенском автовокзале дерматолог оценит качество родинок

13.01.2022 | 10:40

В течение трех месяцев по пятницам на автовокзале Пензы (ул. Луначарского, 1) будет проходить профилактическая акция #ОНКОПАТРУЛЬ. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается 14 февраля.

Онкологические заболевания входят в тройку главных причин смерти населения, в том числе молодых и трудоспособных лиц. В настоящее время рак не приговор: при своевременном обнаружении болезни возможно успешное лечение.

Мероприятия при соблюдении санитарных норм будут проходить на 2-м этаже здания автовокзала с 11:00 до 15:00 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта.

Специалисты проведут определение индекса массы тела, показателей глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление. Объем воздуха, поступающего из легких, определят с помощью спирометра; степень насыщения крови кислородом продемонстрирует пульсоксиметр; для регистрации работы сердца будет задействована компьютеризированная система скрининга (кардиовизор). Уровень негативного воздействия углекислого газа или курения на дыхательную систему позволит продемонстрировать газоанализатор (смокелайзер).

«Врач-дерматолог с помощью дерматоскопа проведет визуальное исследование кожных образований, что позволит провести первичную диагностику, в том числе определить безопасность родинок», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Каждый участник акции после обследования получит индивидуальную консультацию врача по предотвращению и ранней диагностике онкологических заболеваний.