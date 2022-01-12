В Пензе активисты проверили доступность среды для инвалидов

12.01.2022 | 18:54

В Пензенской области будет сформирована комиссия при губернаторе по работе с застройщиками и предпроектному согласованию объектов на их соответствие новым требованиям законодательства о доступности среды. В его состав войдут работники министерства строительства и дорожного хозяйства, прокуратуры и общественных организаций, чьи представители являются экспертами по созданию пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, начиная с октября 2021 года активисты проверили свыше 20 различных учреждений.

«Объекты и культуры, и спортивные, и торговые, и социальные инфраструктурные объекты. Из результатов, можно сказать, у нас есть очень хороший отклик от многих объектов, и многие начинают исправлять. Министерство спорта попросило нас проверить все спортивные объекты», - рассказал председатель координационного общественного совета по развитию доступной среды Сергей Тюренков.

Во время своих визитов общественники не ставили целью выписать кому-то штраф за нарушения, а, наоборот, хотели помочь учреждениям соответствовать новым требованиям закона. Поэтому большинство организаций охотно шло с ними на контакт. Впрочем, были и такие, кто активистов встретил в штыки, например администрация одного из сетевых магазинов и, как ни странно, государственное медицинское учреждение.

«После этого были применены меры прокурорского реагирования, им было сделано предписание на исправление ситуации. Мы ситуацию мониторим, уже ее исправляют», - отметил Сергей Тюренков.

Одна из строительных компаний так оперативно отреагировала на замечания при возведении нового жилого комплекса, что активистам осталось только вручить ей сертификат о доступности среды.