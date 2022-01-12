Пензенцам предлагают начать год без варикоза

12.01.2022 | 10:00

Зимние каникулы - нелегкий период для организма. Во время долгих праздников образ жизни человека меняется кардинально: он переедает, злоупотребляет алкоголем, мало двигается. Все это бьет по венам, вызывая их расширение, а иногда приводя к угрожающим жизни состояниям.

Праздничные застолья - это не только переедание, но и очень длительное сидение, в процессе которого вены пережимаются. Особенно опасны позы «нога на ногу» или «одна нога под себя».

Малоподвижный образ жизни в сочетании с большим количеством вкусных блюд неминуемо приводит к быстрому набору лишнего веса, дополнительно увеличивающего нагрузку на вены.

Под действием спиртного возникает резкое расширение сосудов, сменяющееся не менее резким их сужением. Это приводит к снижению эластичности сосудистых стенок и последующей ломкости вен и капилляров.

Кроме того, под воздействием алкоголя происходит сгущение крови, нарушается процесс гемодинамики, кровь тяжело движется по венам, особенно если они серьезно повреждены варикозом. Повышение вязкости крови - частая причина образования тромбов, которые в любой момент могут оторваться, вызвав инсульт, инфаркт или легочную эмболию.

На здоровье вен негативно влияют и длительные перелеты. В самолете организм подвергается перепадам атмосферного давления, что в нездоровых венах может вызвать образование тромбов. К тому же во время полета человек долгое время обездвижен, а недостаток физической активности приводит к застаиванию крови.

Клиника «Варикоза нет» приглашает всех жителей Пензы и области после новогодних праздников пройти ультразвуковое дуплексное сканирование вен обеих ног. Это самый информативный метод диагностики состояния сосудов: сочетание ультразвукового исследования и допплерографии - определения интенсивности кровотока.

По результату УЗИ вен в клинике поставят диагноз и назначат программу лечения.

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