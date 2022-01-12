На роспись Спасского собора потребуется не менее года

12.01.2022 | 19:11

«Собор стал точкой притяжения для наших горожан и не только, со всей области ездят, плюс гости нашей области, поэтому надо его окончательно уже достраивать, расписывать, чтобы он у нас уже был в законченном виде», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В региональном правительстве обсудили ход работ в главном пензенском православном храме. Спасский кафедральный уже функционирует - с апреля 2020-го здесь проводятся богослужения. Но до полной сдачи объекта еще далеко. Кроме того, на Соборной площади имеется еще одно незаконченное строение - часовня-усыпальница.

«Сейчас вроде бы есть обещания министерства культуры, что они возобновят этот проект, но есть некая проблема: за два года, что он простаивает, сумму выделяют одну и ту же, а объект уже строится совсем по-другому. Я бы предложил, насколько это возможно, его сделать в черновом варианте, без всякой внутренней отделки», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

На роспись же самого собора уйдет не менее года. Но, прежде чем приступить к ней, необходимо завершить работы по освещению храма.