Общество

На роспись Спасского собора потребуется не менее года

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«Собор стал точкой притяжения для наших горожан и не только, со всей области ездят, плюс гости нашей области, поэтому надо его окончательно уже достраивать, расписывать, чтобы он у нас уже был в законченном виде», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В региональном правительстве обсудили ход работ в главном пензенском православном храме. Спасский кафедральный уже функционирует - с апреля 2020-го здесь проводятся богослужения. Но до полной сдачи объекта еще далеко. Кроме того, на Соборной площади имеется еще одно незаконченное строение - часовня-усыпальница.

«Сейчас вроде бы есть обещания министерства культуры, что они возобновят этот проект, но есть некая проблема: за два года, что он простаивает, сумму выделяют одну и ту же, а объект уже строится совсем по-другому. Я бы предложил, насколько это возможно, его сделать в черновом варианте, без всякой внутренней отделки», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

На роспись же самого собора уйдет не менее года. Но, прежде чем приступить к ней, необходимо завершить работы по освещению храма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Да хоть десять.

Гость||

Комент только матом могу!!!

Гость||

Кого интересует эта хрень?

Когда в Заре построят школы и детские сады???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сейчас вроде бы есть обещания министерства культуры, что они возобновят этот проект, но есть некая проблема: за два года, что он простаивает, сумму выделяют одну и ту же, а объект уже строится совсем по-другому.
На наши с вами деньги попам строят склеп,а больным детям и на строительство детсадов денег не хватает?

Гость||

В региональном правительстве больше нечего обсуждать?

Гость||

СТОППОП!

Гость||

Министерству культуры нужна часовня-усыпальница? Может лучше привести в порядок клуб в селе Чубаровка Колышлейского района, отремонтировать кровлю???

Гость||

«Собор стал точкой притяжения для наших горожан и не только, со всей области ездят, плюс гости нашей области..." - бредовые фантазии Мельниченко.

Имя: Гость
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