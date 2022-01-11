Общество

В Пензе назвали заведения, нарушившие ночной запрет

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В мэрии Пензы подвели итоги проверок общепита, проведенных в новогодние каникулы. С 29 декабря по 9 января оперативные межведомственные группы посетили 159 баров, кафе, развлекательных центров и ресторанов, чтобы узнать, не принимают ли они клиентов после 23:00.

Мониторинг затронул в том числе следующие заведения: Harat's Pub, «Икра», «Бекон», «Распутин», «Республика», «Корнер 74», «Дайкон», «Самурай», «Шикана», «Три короля», «Квадрат», Beerhoven, Moscow, Staff, MEL, «Добро», «Росток Vip», Lemar, «Кавказская пленница», «Бирхаус», «Алмаз», «Питница», «Кинза», «Боржоми», «Ласточка», «Прохлада» «Избушка», «Старый город», «Шукран», «Шашлычок», «ЧеРута», «Астория», KFC, «Узбечка».

«К 23:00 большинство объектов завершали свою работу в соответствии с требованиями законодательства. Однако в ночном клубе «Икра» по ул. Революционной, 71, и баре Moscow по ул. Московской, 91, обслуживание гостей производилось после установленного ограничениями времени», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники полиции составили два протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Всего с момента установления ночных ограничений на работу общепита в Пензе проверили 714 объектов. Общее число выявленных нарушений не называется.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К 23:00 большинство объектов завершали свою работу в соответствии с требованиями законодательства.
SOHO в 23 закрывает двери и продолжает работать, в новый год всю ночь работали.

Гость||

Добро работает по ночам всегда.

Гость||

В Питере вон болт положили на всех , сами себе хозяева, теперь будут бодаться, кто кого.

Гость||

Гость писал(a):

В Питере вон болт положили на
Нет. Тебя дезинфорировали.

Гость||

Чаго, вчера по радио ресторатор питерский вещал, наше дело правое.

Гость||

Мел всегда работает ночью.

Гость||

Московская 88Б, кафе, работает после 23 часов.

Гость||

я не пойму им что налоги в бюджет не нужны ?\

пчёлы против мёда убивающие экономику

Гость||

Ну да, хотят банкроств и прочего вытекающего из этого.

Гость||

Гость писал(a):

Добро работает по ночам всегда.
А нам говорили, что по ночам орудуют силы зла. Кому верить?

Гость||

Доброе оно всегда с кулаками вот поэтому и работает.

Гость||

Гость писал(a):

Мел всегда работает ночью.
Точно: приходим с утра в школу, а там вся доска исписана. Жуть...

Имя: Гость
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