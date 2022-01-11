В Пензе назвали заведения, нарушившие ночной запрет

11.01.2022 | 09:30

В мэрии Пензы подвели итоги проверок общепита, проведенных в новогодние каникулы. С 29 декабря по 9 января оперативные межведомственные группы посетили 159 баров, кафе, развлекательных центров и ресторанов, чтобы узнать, не принимают ли они клиентов после 23:00.

Мониторинг затронул в том числе следующие заведения: Harat's Pub, «Икра», «Бекон», «Распутин», «Республика», «Корнер 74», «Дайкон», «Самурай», «Шикана», «Три короля», «Квадрат», Beerhoven, Moscow, Staff, MEL, «Добро», «Росток Vip», Lemar, «Кавказская пленница», «Бирхаус», «Алмаз», «Питница», «Кинза», «Боржоми», «Ласточка», «Прохлада» «Избушка», «Старый город», «Шукран», «Шашлычок», «ЧеРута», «Астория», KFC, «Узбечка».

«К 23:00 большинство объектов завершали свою работу в соответствии с требованиями законодательства. Однако в ночном клубе «Икра» по ул. Революционной, 71, и баре Moscow по ул. Московской, 91, обслуживание гостей производилось после установленного ограничениями времени», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники полиции составили два протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Всего с момента установления ночных ограничений на работу общепита в Пензе проверили 714 объектов. Общее число выявленных нарушений не называется.