Общество

Пензенцы поделились настроением, вернувшись на работу с каникул

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Длительные новогодние каникулы прекрасны всем, за исключением момента, когда приходит пора возвращаться на работу. И очень важно делать это плавно, чтобы не стать жертвой постпраздничного синдрома. Три главных кита, на которых держится хорошее самочувствие, - это сон, полезная еда и физическая нагрузка.

Однако трудно соблюсти режим, если стол ломился от вкусной еды, а соблазн понежиться в кровати и никуда не спешить был велик. Некоторые пензенцы встретились с проблемой лицом к лицу.

«Не могу опять начать работать, взять себя в руки. Хочется еще отдохнуть», - призналась девушка.

«На праздниках спали много, а после праздников - мало», - отметила прохожая.

Психолог нашел очень простое объяснение данному состоянию.

«Кроме многих естественных потребностей, есть еще потребность пострадать, ее никто не отменял. Я думаю, что надо позволить людям пострадать, пожалеть себя, может быть, этим себя поддержать, и потом они потихоньку втянутся», - подчеркнул Олег Фомин.

Есть и те, кто о постпраздничном синдроме не слышал. У них нет времени предаваться унынию.

«Отдыхали, теперь работаем. Все хорошо», - констатировала горожанка.

«Нормально, без вопросов», - произнес молодой человек.

Любители спорта в режиме нон-стоп находятся постоянно.

«Я пошутил, сказал, что 1-го числа приду - делать все равно нечего, я не пью. И у меня тренеры сразу зацепились за это: а можно, мы объявление напишем, что 1-го числа зал работает? И написали. Было очень много народу», - рассказал тренер по фитнесу и бодибилдингу Алексей Нетесанов.

Юлия Яшина занималась строго по расписанию и за новогодние каникулы не пропустила ни одной тренировки. Девушка раскрыла секрет своей целеустремленности.

«Главное - это начать, а дальше уже все само. Это зависит от самого человека: как ты себя настроишь - так у тебя и получится», - заявила Юлия.

Ученые считают, что привычки формируются в течение 21 дня.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

"Не могу.. взять себя в руки . Хочется еще отдохнуть" -призналась девушка .."

.. все просто мадемуазель , отдайте себя в мужские руки и отдыхайте по полной..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Психолог нашел очень простое объяснение данному состоянию.

«Кроме многих естественных потребностей, есть еще потребность пострадать, ее никто не отменял. Я думаю, что надо позволить людям пострадать, пожалеть себя, может быть, этим себя поддержать, и потом они потихоньку втянутся», - подчеркнул Олег Фомин.

Этот психолог просто троллит вас.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ученые считают, что привычки формируются в течение 21 дня.
Прямо как иммунитет после вакцинации.

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