Общество

Начался прием документов от учителей, желающих получить 1 млн

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В понедельник, 10 января, в Министерстве образования Пензенской области начался прием документов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель».

Программа предусматривает компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2022 году преподавателям предлагаются следующие вакансии:

- учитель математики школы № 3 р. п. Земетчино;

- учитель физики школы № 1 г. Сердобска;

- учитель русского языка школы имени В. М. Покровского с. Вазерки Бессоновского района.

Прием документов продлится до 15 апреля по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, каб. 200, телефон для справок 8(8412) 56-60-72.

Для участия в конкурсе педагогу необходимо подать заявление и копии следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность участника (со страницей регистрации);

- документа об образовании;

- документа, подтверждающего уровень квалификации;

- трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности;

- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в том числе в форме документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

- свидетельства о браке;

- свидетельств о рождении детей.

Учителю на дату подачи документов должно быть не более 55 лет включительно. У него должно быть среднее профессиональное или высшее образование, отвечающего квалификационным требованиям или профессиональным стандартам.

Объем учебной нагрузки на участника программы составит не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты. Кроме того, он должен отработать на месте своего трудоустройства не менее пяти лет.

«Итогом проведения конкурсных процедур станет определение победителя, трудоустройство его в образовательную организацию и предоставление ему единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Расходование денежных средств будет осуществляться по личному усмотрению учителя, без предоставления отчетной документации», - напомнили в пресс-службе регионального минобра.

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Гость||

За 16 тысяч с копейками в месяц ехать в тьму-таракань на пятилетку?

Гость||

10:36 Так миллион тоже на дороге не валяется

Гость||

Гость писал(a):

10:36 Так миллион тоже на дороге не валяется
Я сам себе тюрьма... за 16 666....

По колено в говне,юбка с разрезом...

Вот если в Засечном дают сельский лям,то это нормально.

Имя: Гость
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