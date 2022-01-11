Начался прием документов от учителей, желающих получить 1 млн

В понедельник, 10 января, в Министерстве образования Пензенской области начался прием документов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель».
Программа предусматривает компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.
В 2022 году преподавателям предлагаются следующие вакансии:
- учитель математики школы № 3 р. п. Земетчино;
- учитель физики школы № 1 г. Сердобска;
- учитель русского языка школы имени В. М. Покровского с. Вазерки Бессоновского района.
Прием документов продлится до 15 апреля по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, каб. 200, телефон для справок 8(8412) 56-60-72.
Для участия в конкурсе педагогу необходимо подать заявление и копии следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность участника (со страницей регистрации);
- документа об образовании;
- документа, подтверждающего уровень квалификации;
- трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности;
- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в том числе в форме документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- свидетельства о браке;
- свидетельств о рождении детей.
Учителю на дату подачи документов должно быть не более 55 лет включительно. У него должно быть среднее профессиональное или высшее образование, отвечающего квалификационным требованиям или профессиональным стандартам.
Объем учебной нагрузки на участника программы составит не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты. Кроме того, он должен отработать на месте своего трудоустройства не менее пяти лет.
«Итогом проведения конкурсных процедур станет определение победителя, трудоустройство его в образовательную организацию и предоставление ему единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Расходование денежных средств будет осуществляться по личному усмотрению учителя, без предоставления отчетной документации», - напомнили в пресс-службе регионального минобра.
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