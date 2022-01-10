Общество

В больнице имени Г. А. Захарьина появился тепловизор

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Определить температуру человеческого тела с точностью до сотых градуса под силу новому аппарату. Теперь персоналу приемного отделения клинической больницы имени Захарьина лазерные градусники ни к чему. Каждый, кто заходит в учреждение здравоохранения, попадает в поле зрения электронного глаза. Медики появившемуся тепловизору рады.

«Встает - 1,5 метра от экрана - смотрим, какую температуру показывает. Правильно показывает», - сообщила администратор приемного отделения больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Равиля Полозова.

Один из основных симптомов коронавируса - повышение температуры. Тепловизор помогает выявить людей, которые могут быть заражены COVID-19. Если прибор показывает, что у человека жар, то медицинские работники действуют следующим образом.

«В дальнейшем их определяют в отдельный кабинет и уже выясняют причины, что и как. Отправлять в инфекционное отделение - или же температурная реакция связана с основным заболеванием», - рассказал заведующий приемным отделением больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Сергей Шестаков.

Прибор способен измерять температуру, даже если человек движется. За доли секунды тепловизор распознает больных. Устройство находится на апробации. Медицинский персонал будет использовать его в течение двух месяцев. Пока нареканий нет.

«Выявляли, но в основном это было связано с основным заболеванием. Отсюда мы еще никого не отправляли. При массовом поступлении больных он нужен, конечно», - отметил Сергей Шестаков.

Если тепловизор успешно пройдет испытание, то в медицинском учреждении его станут использовать на постоянной основе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Баловство ! Ну может в метро или на вокзале , а в больнице то зачем ?Сколько он стоит ?

Гость||

там основная нагрузка на ритуальный зал а там температуру тела замерять не нужно

Гость||

Конэчно хачу

Гость||

Если у человека жар, то медицинские работники действуют следующим образом, шваброй по башке и тело остывает. На настоящий он даже не похож, какой-то тагамоч. Где матрица? Где зеркала? Да вы его на поверку возить собираетесь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

епловизор помогает выявить людей, которые могут быть заражены COVID-19
Вот оказывается как ковид определяется. Что то новенькое, на Нобелевку тянет.

Имя: Гость
Комментарий:

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