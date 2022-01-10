Общество

Для пензенцев провели занятия по знаменному распеву

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Вместо нот разные малопонятные символы - так выглядит партитура знаменного распева. В храме во имя святоправедного Иоанна Кронштадтского изучают древнерусскую духовную культуру, в основе которой лежит слово. Почти забытое направление стараются возродить. Людей, умеющих переводить знаки в богослужебное пение, в городе мало. Одна из них - Ирина Юрина. Преподаватель воскресной школы недавно переехала в Пензу с Дальнего Востока.

«Я закончила курсы знаменного распева, которые были у нас в Хабаровской духовной семинарии. Два года я обучалась этому. Очень сложное дело было для нас, потому что у нас мозги уже другие. И партесное пение - это совершенно другое», - рассказала преподаватель воскресной школы при храме Иоанна Кронштадтского Ирина Юрина.

Это уже третье занятие для небольшой группы пензенцев. Постичь все тонкости такого церковного пения в теории невозможно - нужна практика.

Система очень сложная, говорит Ирина Георгиевна. Один символ мало что значит - важна их последовательность.

«Одних только стрел сколько разных в знаменном распеве», - отметила она.

«Одни считают, что это пение раскольническое, потому что оно осталось только у старообрядцев. Но это неверно, многие наши русские древние святые молились так. И другая крайность - сказать, что у нас более правильно, молитвенно. Тоже это неверно», - пояснил настоятель храма Иоанна Кронштадтского иерей Владимир Докин.

Группа пока ставит перед собой первую, но очень сложную задачу - сопровождать вокально всю литургию. Кстати, желающих присоединиться к женщинам ждут каждое воскресенье в пензенском храме Иоанна Кронштадтского. Занятия по знаменному распеву начинаются в 16:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Хоспади. Они ещё и поют!

Гость||

Хоспади. Они ещё и поют!

Гость||

Вы транспорт общественный когда приведёте в порядок? Помолитесь хоть за это!

Гость||

Интересно.а у поющих айфоны или самсунги?Кому отданы предподчения?

Гость||

Нам нужно одно знамение, что бы мордор скоро рухнет, Саурон не катит

Гость||

Бабульки от нечего делать развлекаются, а новость накатали больше , чем про Губера и его славные дела!

Гость||

Когда прекратится религиозная пропаганда на светском сайте?ПИ получает процент от рекламы или как?

Гость||

Гость писал(a):

Бабульки от нечего делать развлекаются
определяют "духовную жизнь" внукам.

Гость||

Работал с одним человеком. Его мама работала в церкви и он был практически всегда с ней. Маленьким его совратил поп или несколько попов потом. Так стал он пассивным гомосексуалистом. Как работник не плохой,как человек тоже,но ему изуродовали жизнь...

Если всё от бога,то виноват бог? Виновапы попы-педофилы? Виновата мать,что не защитила от педофилов работодателей?

Участники данных событий пока живы...

РОДИТЕЛИ!!! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ.

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