Для пензенцев провели занятия по знаменному распеву

10.01.2022 | 18:36

Вместо нот разные малопонятные символы - так выглядит партитура знаменного распева. В храме во имя святоправедного Иоанна Кронштадтского изучают древнерусскую духовную культуру, в основе которой лежит слово. Почти забытое направление стараются возродить. Людей, умеющих переводить знаки в богослужебное пение, в городе мало. Одна из них - Ирина Юрина. Преподаватель воскресной школы недавно переехала в Пензу с Дальнего Востока.

«Я закончила курсы знаменного распева, которые были у нас в Хабаровской духовной семинарии. Два года я обучалась этому. Очень сложное дело было для нас, потому что у нас мозги уже другие. И партесное пение - это совершенно другое», - рассказала преподаватель воскресной школы при храме Иоанна Кронштадтского Ирина Юрина.

Это уже третье занятие для небольшой группы пензенцев. Постичь все тонкости такого церковного пения в теории невозможно - нужна практика.

Система очень сложная, говорит Ирина Георгиевна. Один символ мало что значит - важна их последовательность.

«Одних только стрел сколько разных в знаменном распеве», - отметила она.

«Одни считают, что это пение раскольническое, потому что оно осталось только у старообрядцев. Но это неверно, многие наши русские древние святые молились так. И другая крайность - сказать, что у нас более правильно, молитвенно. Тоже это неверно», - пояснил настоятель храма Иоанна Кронштадтского иерей Владимир Докин.

Группа пока ставит перед собой первую, но очень сложную задачу - сопровождать вокально всю литургию. Кстати, желающих присоединиться к женщинам ждут каждое воскресенье в пензенском храме Иоанна Кронштадтского. Занятия по знаменному распеву начинаются в 16:00.