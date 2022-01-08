Общество

В пензенском семейном театре покажут новый спектакль

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Считаные часы остались до самого ответственного выступления года - архиерейской рождественской елки. В воскресенье, 9 января, артисты «Семейного православного театра» представят публике новую постановку под названием «Аленький цветочек». Художественный руководитель коллектива Галина Медведева дала последние наставления актерам.

Слово «семейный» в названии театра говорит само за себя: на сцене Центра культуры и досуга - родители и дети. Исполнительнице главной роли Анастасии Беловой играть с мамой несложно. Труднее воплотить образ своей тезки из русской народной сказки - характеры разные.

«Настенька нежная, милая, миролюбивая, скромная. А я в жизни более общительная, открытая, люблю потанцевать, побаловаться», - пояснила юная актриса.

Ее младший брат Сергей выйдет на сцену в образе Светлячка. А вот маме Марине Константиновне придется перевоплощаться трижды за спектакль.

«У меня роли Нимфы, Продавца на ярмарке и Чудовища. По духу, наверное, Нимфа ближе», - рассказала она.

Это уже третья рождественская постановка труппы, состав которой за несколько лет увеличился. Сейчас в «Семейном православном театре» около 60 артистов.

«Новички - это всегда хорошо, потому что приходят с новыми силами, ответственные, более даже, наверное, дисциплинированные. Наши все-таки уже расслабленные, а новенькие - молодцы: сразу вливаются. В этом году у нас прибавление у малышей, с ними тоже одно удовольствие работать. Когда они на сцене появляются, сразу в зале аплодисменты», - отметила художественный руководитель «Семейного православного театра» Галина Медведева.

После «Аленького цветочка» артисты театра примутся за работу над новой постановкой. По мотивам какого произведения будет следующий спектакль, пока неизвестно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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