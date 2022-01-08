Пензенским школьникам показали, как работают служебные собаки

08.01.2022 | 16:00

Служебные собаки продемонстрировали свое мастерство пензенским школьникам. В новогодние каникулы полицейские организовали для ребят экскурсию в кинологический центр. Здесь содержится более 60 четвероногих, которые помогают стражам порядка в самых сложных ситуациях.

«Собаки - в основном немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры. Направления - поиск взрывчатых веществ и наркотиков, конвоирование задержанных и арестованных. Есть следовые собаки, которые находят преступников, выезжают в следственно-оперативной группе», - рассказал начальник ЦКС УМВД России по Пензенской области Сергей Левин.

Прыжок через огненную рамку - лишь малая часть того, что умеют верные служители закона.

С легкостью служебные собаки показали школьникам, как могут находить боеприпасы, запрещенные вещества, брать след по запаху.

Самое зрелищное - задержание преступника.

«Меня удивило, как они работают. Очень красиво и по-умному все сделали», - отметил школьник Илья Аверин.