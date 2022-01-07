Общество

В Пензе сотрудники МЧС и ЖКХ проверили пожарные гидранты

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Практически на ощупь в частном секторе на Бугровке коммунальные работники отыскивают пожарные гидранты. Колодцы находятся глубоко под снегом, их сразу не обнаружить. На помощь специалистам сферы ЖКХ пришли сотрудники МЧС.

Не в каждом откопанном колодце есть пожарный гидрант, часто встречаются канализационные шахты. Безошибочно найти нужный люк помогают указатели.

«Должна быть табличка, которая обозначает расстояние от дома или угла забора до пожарного гидранта, а также сам гидрант должен быть расчищен, чтобы в любое время один пожарный мог поднять крышку, установить колонку, подсоединить пожарный автомобиль», - сообщил начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по области Вячеслав Морозов.

На территории Пензы размещено около 1 500 гидрантов. Каждый из них закреплен за своей организацией, сотрудники которой обязаны поддерживать гидротехнические сооружения в надлежащем виде.

Пока одни инспекторы МЧС проверяли состояние гидрантов, другие обходили дома и беседовали с местными жителями.

«Обращайте внимание на обогревательные и отопительные устройства и приспособления, на состояние электрической проводки, электрических приборов. Со своей стороны еще готов памятку вручить - здесь основные требования пожарной безопасности в форме картинок с текстом», - произнес заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы Алексей Борисов.

Каждый день спасатели отправляются в рейды по частному сектору, бывая в разных районах Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

опять показухе после случаев

Гость||

сегодня расчищали пожарный гидрант! они все завалены снегом!

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