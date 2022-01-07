В Пензе православные верующие отметили Рождество

07.01.2022 | 18:27

Самая волшебная ночь в году, время чудес и исполнение желаний: православные отмечают один из главных христианских праздников - Рождество. С наступлением темноты Спасский кафедральный собор выглядит особенно величественно. В самый большой храм региона потянулись сотни прихожан. Перед началом Божественной литургии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к верующим.

«Явление в мир Христа Спасителя - это прежде всего начало искупления человеческого рода. И вообще само боговоплощение - это такое событие, наверное, одно из самых главных в нашей истории. Но это не только история, а еще и жизнь», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Праздник имеет и другое важнейшее значение - со дня появления на свет Младенца Иисуса ведется летосчисление. В храме установили вертеп, символизирующий место, где, по преданию, Мария родила Спасителя. Здесь же - озаряющая небо рождественская звезда. С ее восходом у верующих закончился 40-дневный пост.

«Чувство радости, потому что великий праздник Рождество Христово всегда приносит радость. Как возрождение души идет», - рассказала женщина.

«Это праздник добра, света и надежды на то, что мир наш будет спасен», - пояснила пензячка.

Священнослужители - в праздничных светлых одеяниях, храм украшен живыми цветами и елями. Белые бутоны - символ чистоты духовных помыслов, хвойные деревья - знак вечной жизни.

Среди прихожан этой ночью оказались и представители власти. После завершения рождественского богослужения состоялся традиционный обмен подарками.