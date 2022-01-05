Общество

В двух детских поликлиниках Пензы появились новые рентген-аппараты

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В пензенских детских поликлиниках № 2 и 6 появились цифровые рентген-аппараты, адаптированные для работы с юными пациентами.

В каждом комплексе предусмотрены стол с лифтом и стойка, позволяющие сделать снимки в любом положении, что важно при обследовании детей разного возраста. Главное преимущество - специальная платформа для боковых проекций конечностей. Для обследования детей раннего возраста предусмотрено педиатрическое кресло с ремнями безопасности.

В отличие от пленочной рентгенографии, которая ранее была ведущим методом исследования, цифровой аппарат выдает более низкую дозу рентгеновского облучения.

Компьютерная обработка изображений дает возможность значительно повысить выявляемость патологий органов грудной клетки у детей разного возраста.

«Благодаря современным цифровым технологиям у наших докторов есть возможность вывести диагностические методы исследования на новый, более качественный уровень, что является приоритетным шагом для выявления заболеваний на раннем этапе», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

вот он долгожданный прорыв в медецине. не обманул нас и на этот раз наш президент. вообще он что говорит то и делает, человек слова. ему можно доверять. он не разу никого не обманул, говорит всегда только правду матку. настоящий мужик, с яйцами.

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