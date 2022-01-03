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Общество

В Минпросвещения высказались о продлении каникул и введении QR-кодов

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У российских школьников впереди еще неделя зимних каникул. Но многих родителей взволновал вопрос, выйдут ли дети на учебу 10 января.

Ведь в Пензенской области школьники отправились на каникулы раньше положенного срока. В министерстве образования региона объяснили мотивы принятого решения непростой эпидемиологической обстановкой.

«По состоянию на 20 декабря 2021 года на карантин в связи с ковидом закрыто 136 классов в 98 школах области, а также 52 группы в 37 дошкольных учреждениях», - такие данные в конце декабря прошлого года приводил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

В некоторых родительских чатах в мессенджерах стала появляться информация, что зимние каникулы могут продлить.

Министр просвещения Сергей Кравцов дал четкий комментарий, который развеял все слухи и опасения взрослых. Продление зимних каникул не планируется, сообщил чиновник в интервью «Известиям».

Высказался глава ведомства и о введении обязательных электронных сертификатов о вакцинации с 1 февраля 2022 года.

«Эпидемиологическая ситуация в России, хотя и улучшилась за последние недели, но остается непростой. В этих условиях безопасность учащихся и педагогов остается нашим главным приоритетом. А значит, образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», - заявил Кравцов

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Гость||

Давайте нагоняйте психоза , этого мы и ждали

Гость||

Хватит скулить, что ли!

Имя: Гость
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