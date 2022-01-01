В Пензенской области нарушались права детей-диабетиков

01.01.2022 | 14:03

В соответствии с законодательством дети-инвалиды в льготном порядке обеспечиваются лекарствами и медицинским изделиями. В частности, при диабете они должны бесплатно получать лекарства, этиловый спирт, инсулиновые шприцы, иглы к ним, средства диагностики, изделия медицинского назначения.

С марта 2021 года действует новый стандарт медицинской помощи, согласно которому не менее 85,5% детей, страдающих сахарным диабетом I типа, должно быть охвачено исследованием уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования.

Однако из 405 юных жителей Пензенской области лишь 207 были обеспечены системами мониторирования уровня глюкозы крови. Почти 200 маленьких диабетиков не получали таких систем на протяжении более чем 10 месяцев с момента вступления стандарта в действие.

Нарушение выявила прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья детей.

Региональная прокуратура внесла представление министру здравоохранения Пензенской области. Кроме того, приняты меры для обеспечения страдающих диабетом детей ланцетами, спиртом, сервисными наборами к инсулиновым помпам, лекарственными препаратами для лечения сопутствующих заболеваний.

«Восстановление прав несовершеннолетних на охрану здоровья остается на контроле», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.