Общество

Пензенские православные отстояли службу на новолетие

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Встретить новый год с укрепленным духом решили десятки пензенцев, пришедших на службу на новолетие. Это особый молебен, где люди благодарят бога за год прошедший и просят радости в наступившем. Служба прошла в Спасском кафедральном соборе.

«Здесь, наверное, еще распишут стены, но сама грандиозность, пейзаж окружающий, колокол - чувства непередаваемые, очищение души! Духовная радость, идущая изнутри, в каждом человеке должна присутствовать», - отметили прихожане.

«Всех поздравляю с наступившим 2022 годом, желаю всем стать немножко новыми, другими, немножко добрее. Крепости духа вам, благодарите Бога за ушедший год и примите его благословение на предстоящий», - обратился к верующим руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии Павел Колесников.

Никто не может предугадать детально, что произойдет в обозримом будущем, но входить в него с надеждой - значит быть готовым к любым свершениям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Почему бородач в ковре без маски?

Гость||

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Зачем попы лезут с релиниозными новостями на светский сайт? Мало адептов и нужен новый приток денег?

Гость||

Дурачьё какое то.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Никто не может предугадать детально, что произойдет в обозримом будущем, но входить в него с надеждой - значит быть готовым к любым свершениям.
Приготовь узелок на зону,даже если прикупил именной колокол...

Гость||

Не просто дурачьё, а отборное!

Гость||

Всю новогоднюю ночь гнали эти служения агитационные, альтернатива « голубах огоньков», аминь…

Гость||

Отстояли? Это типа отбили?

Гость||

"Отстояли" это как типа отсидели?

Как в местах не столь отдалённых?

Имя: Гость
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