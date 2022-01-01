Пензенские православные отстояли службу на новолетие

01.01.2022 | 18:40

Встретить новый год с укрепленным духом решили десятки пензенцев, пришедших на службу на новолетие. Это особый молебен, где люди благодарят бога за год прошедший и просят радости в наступившем. Служба прошла в Спасском кафедральном соборе.

«Здесь, наверное, еще распишут стены, но сама грандиозность, пейзаж окружающий, колокол - чувства непередаваемые, очищение души! Духовная радость, идущая изнутри, в каждом человеке должна присутствовать», - отметили прихожане.

«Всех поздравляю с наступившим 2022 годом, желаю всем стать немножко новыми, другими, немножко добрее. Крепости духа вам, благодарите Бога за ушедший год и примите его благословение на предстоящий», - обратился к верующим руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии Павел Колесников.

Никто не может предугадать детально, что произойдет в обозримом будущем, но входить в него с надеждой - значит быть готовым к любым свершениям.