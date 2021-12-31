В Пензе создали совет по противодействию коррупции

В Пензе утвержден состав общественного совета по противодействию коррупции при городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко в понедельник, 27 декабря.
В документе уточняется, что совет создан во исполнение требований федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» и регионального закона «О порядке организации и осуществления общественного контроля в Пензенской области».
Членами новой структуры стали заместитель председателя совета ветеранов УФСБ Борис Пузаков, завотделом федерации профсоюзов Сергей Степин, председатель совета общественности по профилактике правонарушений поселка Ахуны Петр Позубенков, а также представители образовательных организаций.
Кроме того, в состав вошли участники молодежного совета при гордуме и молодежного парламента при Законодательном собрании, а также несколько студентов.
Какие функции возложены на членов совета и как часто будут происходить заседания, в документе не уточняется.
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Было дело такую контору возглавлял В.К.Бочкарёв.