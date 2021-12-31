В Пензе создали совет по противодействию коррупции

31.12.2021 | 09:16

В Пензе утвержден состав общественного совета по противодействию коррупции при городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко в понедельник, 27 декабря.

В документе уточняется, что совет создан во исполнение требований федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» и регионального закона «О порядке организации и осуществления общественного контроля в Пензенской области».

Членами новой структуры стали заместитель председателя совета ветеранов УФСБ Борис Пузаков, завотделом федерации профсоюзов Сергей Степин, председатель совета общественности по профилактике правонарушений поселка Ахуны Петр Позубенков, а также представители образовательных организаций.

Кроме того, в состав вошли участники молодежного совета при гордуме и молодежного парламента при Законодательном собрании, а также несколько студентов.

Какие функции возложены на членов совета и как часто будут происходить заседания, в документе не уточняется.