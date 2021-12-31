Общество

В Пензе создали совет по противодействию коррупции

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В Пензе утвержден состав общественного совета по противодействию коррупции при городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко в понедельник, 27 декабря.

В документе уточняется, что совет создан во исполнение требований федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» и регионального закона «О порядке организации и осуществления общественного контроля в Пензенской области».

Членами новой структуры стали заместитель председателя совета ветеранов УФСБ Борис Пузаков, завотделом федерации профсоюзов Сергей Степин, председатель совета общественности по профилактике правонарушений поселка Ахуны Петр Позубенков, а также представители образовательных организаций.

Кроме того, в состав вошли участники молодежного совета при гордуме и молодежного парламента при Законодательном собрании, а также несколько студентов.

Какие функции возложены на членов совета и как часто будут происходить заседания, в документе не уточняется.

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Гость||

Было дело такую контору возглавлял В.К.Бочкарёв.

Гость||

Нужно создавать совет по национализации... и открывать новые лагеря в Сибири.

Гость||

Все коррупция искорена.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Я даже по ржал

Гость||

Только отставной козы барабанщики победят и искоренят коррупцию.

Гость||

Пчелы против мёда!

Гость||

Когда уберете игровые автоматы из города???????

Гость||

Пшик.

Гость||

Эка вы, тут всё просто как день, время требует этот совет, земля слухом полнится, а нервы не железные.

Гость||

Ну тогда Савина с ширшиной посадите?

Гость||

)))))))))) Дракон готов сожрать себя!?????? Не верю. Сталина на вас с Лаврентием Павловичем жаль нет. Яркий пример полного коррупционного беспредела в городской администрации это карьера Агамагомедова и в областной администрации это карьера Иоффе.

Гость||

Эт,земель иван их отмазывал,а сейчас дать бы этой сволочи пожизненное

Гость||

Комсомольский задор под копчиком не дает пенсионерам ровно сидеть на месте,ну и возможность прикоснуться к прекрасному,какие-никакие вопросы порешать.Ксив красив понарисуют теперь себе с триколором,гайцов пугать.

Гость||

эх все столько лет ведут борьбу,а все воруют и воруют....

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Имя: Гость
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