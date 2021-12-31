Роман Амстиславский стал волшебником для ребят из Кичкилейки

31.12.2021 | 14:48

Роман Амстиславский вместе с замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергеем Казаковым посетил областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов.

Общественный деятель принял участие в новогодней акции «Стань волшебником» и передал ребятам более 100 подарков.

Амстиславский подчеркнул, что главная идея праздника - не в том, чтобы вручить кульки, а в том, чтобы подарить внимание, любовь и заботу, которая так нужна и детям, и взрослым.

«Я стараюсь пообщаться с каждым, понять, какие у ребят есть проблемы, и помочь в их решении. Сладкий подарок лишь помогает выстроить этот диалог», - пояснил Роман Амстиславский.

По его мнению, нужно просто быть добрее друг к другу, и тогда, когда помощь понадобится нам, ее обязательно окажут другие люди.

«С воспитанниками центра я знаком давно, мы встречаемся не только в праздники, стараемся видеться как можно чаще, по возможности совместно посещаем различные мероприятия», - рассказал общественный деятель.