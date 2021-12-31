Общество

Пензенцы поспешили сделать праздничные фотосессии

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Праздничная фотосессия - в топе новогодних подарков. Такой презент приходится по душе и детям, и взрослым. Сам процесс съемок длится недолго, зато впечатления и снимки остаются на всю жизнь - моменты радости и счастья каждой отдельно взятой семьи.

«Новогодняя фотостудия, украшения - хотелось сделать приятно ребенку в первую очередь. Ну и за компанию сфотографироваться», - отметила жительница Пензы.

В семейном портфолио трогательных совместных снимков достаточно. Мама старается устраивать своим близким сюрпризы. Перед объективом камеры дочка София ведет себя раскованно.

Другой супружеской паре все в новинку - и блеск студии, и роскошные елки. Дочь Надежды и Ивана Кульковых, начинающий фотограф Наталья, своим родителям сделала подарок «два в одном» - и новогодний, и ко дню рождения мамы (отмечать его она будет 1 января).

«Я не боюсь камеры, самое главное - внук со мной, тоже не боится. Дети фотографируются постоянно», - рассказал житель Каменского района Иван Кульков.

Новогодний фотобум в студиях продолжается обычно весь декабрь. Часы работы расписаны по минутам, желающих сделать красивые фото много. Большинство клиентов - родители с детьми: все-таки праздник семейный.

«Главное, чтобы человек не зажимался, чтобы просто расслабился и кайфовал от съемки, чтобы они больше улыбались, общались друг с другом, а я уже буду ловить эти моменты», - пояснила фотограф Юлия Макарова.

Из нескольких десятков, а порой и сотен снимков лучшие будут храниться в семейных альбомах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

ПИ, ну что вы опять нагло врете. Ничего мы не поспешили с этой чушью.

Гость||

Как дурачки.... В чужих интерьерах...с чужим настроением... Все чужое..

Гость||

Гость писал(a):

Как дурачки.... В чужих интерьерах...с чужим настроением... Все чужое..
И внутри пустота.

Имя: Гость
Комментарий:

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