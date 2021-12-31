Общество

Пензенцы поделились планами на новогодние каникулы

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Начались самые продолжительные каникулы, которые выпадают на новогодние праздники и длятся вплоть до 9 января. Какими дни отдыха станут для пензенцев, решать, конечно, самим горожанам: кому - застолье, а кому - приволье. Например, горка - «место силы» и для детей, и для взрослых, где время буквально летит.

«У нас на этой горке всегда яркие эмоции. У нас это традиция: мы 31 декабря всегда приходим на горку, катаемся и потом с чистой совестью встречаем Новый год», - рассказала жительница Пензы.

Именно так детвора и хотела бы провести все новогодние праздники, но дополнив катание с горки рядом важных дел.

«Я хотела бы, чтобы на улице было тепло и я смогла бы наделать много снежков. Сделать большие комы, построить башни из комов и играть в снежки», - поделилась девочка.

«Я буду на катке кататься. Мне Дед Мороз подарит Lego, буду собирать», - сообщил мальчик.

Большие планы на новогодние каникулы построила молодая пара, приехавшая из Астрахани в Пензу к друзьям. Алена и Михаил собираются очень много гулять и наслаждаться погодой. Такой зимы у них не бывает.

«Классно здесь, много парков, у нас в Астрахани такого нет. Очень много снега, мороз, а у нас южный город, очень тепло, грязь и вечная осень», - отметила Алена Паничкина.

«У нас выпадает снег и сразу тает, мы даже не успеваем ни снеговика слепить, ничего. Мы лепим грязевиков», - пошутил Михаил Паничкин.

«Отдыхать, веселиться, максимум времени проводить на улице, тем более наши друзья приехали, мы хотим показать все местные горки, запаслись ледянками, «ватрушками». В общем, будем наслаждаться зимой», - рассказала жительница Пензы Мария Чирица.

Михаил не стал откладывать свою давнюю мечту - прокатиться с горки. В Новый год, что старый, что малый все одинаковы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

На горки пока плату не ввели как на каток?

Гость||

Какие планы у нищего народа могут быть?Как будущий год свести концы с концами .

Гость||

Как с голоду в наступающем году не сдохнуть такой план -цены на продукты уже зашкаливают.

Гость||

Гость писал(a):

Как с голоду в наступающем году не сдохнуть такой план -цены на продукты уже зашкаливают.
Отнеситесь к этому прорыву с пониманием!!!!!))))

Гость||

Мамка Чоли у плиты на гостей вкалывает, папка на горке веселит себя и младенца.

Гость||

Ипотэку ещё путенскую платить надо

Гость||

В загнивающем западе там плохо, либо безпроцентно, либо 1, 2. Это у нас величие и сверхдержавность зашкаливает.Скрепы,храмы

Гость||

Я соседку продумываю трахнуть.

Гость||

Соседка с толстой попой?

Имя: Гость
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